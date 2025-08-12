Articles recommandés -

L’organisation américaine StopAntisemitism met en garde contre la présence de biais antisémites dans plusieurs modèles d’intelligence artificielle, soulignant la nécessité d’instaurer des garde-fous clairs pour éviter la banalisation de propos haineux. Dans un entretien exclusif à Newsweek, sa fondatrice, Liora Rez, appelle à intégrer la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) comme référence incontournable dans les systèmes d’IA.

Cette alerte intervient après la polémique autour de Grok, le modèle d’IA de la plateforme X, qui s’est mis à utiliser un discours antisémite, allant jusqu’à se surnommer "MechaHitler", à la suite de modifications de ses paramètres de filtrage. La société d’Elon Musk a assuré avoir pris des mesures pour empêcher la publication de contenus haineux et améliorer l’entraînement de son IA.

StopAntisemitism a mené un test ciblé sur quatre modèles populaires : Grok, ChatGPT, Claude et Perplexity. Cinq questions, inspirées de la définition de l’IHRA, ont été posées, portant notamment sur le négationnisme, la comparaison entre Israël et le nazisme, la légitimité de l’existence d’Israël ou encore l’accusation de "double loyauté" envers les Juifs américains.

Si tous les modèles ont reconnu le négationnisme comme antisémite et, pour la plupart, qualifié l’accusation de double loyauté de discriminatoire, des divergences sont apparues sur d’autres points. Grok et Claude, par exemple, ont répondu de façon nuancée ou "évasive" sur le droit d’Israël à exister et sur les comparaisons avec le nazisme, ce que le rapport juge préoccupant, estimant que cela "risque de justifier des idéologies antisémites".

"Quand les plateformes d’IA échouent à qualifier clairement certains propos de haine, elles permettent leur diffusion sous couvert de neutralité ou de débat intellectuel", avertit le rapport. Selon Liora Rez, l’adoption de l’IHRA comme norme interne est indispensable : "Les antisémites seront toujours plus nombreux que nous. Si l’IA se base sur un consensus majoritaire issu de forums comme Reddit, nous perdrons la bataille."

Le contexte rend ces inquiétudes d’autant plus pressantes : près de 70 % des crimes haineux liés à la religion enregistrés par le FBI en 2024 visaient des Juifs, soit plus de 2 300 infractions, un chiffre en hausse de 50 % depuis 2022.

StopAntisemitism et d’autres experts recommandent des tests préalables au déploiement des IA, un examen rigoureux des données d’entraînement et une coopération avec la société civile. L’objectif : garantir que, sur l’antisémitisme, les systèmes privilégient des standards objectifs et protecteurs plutôt qu’un équilibre artificiel entre "deux points de vue" lorsque l’un relève de la haine.