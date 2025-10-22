La Capitale de toutes les Mémoires

Carrefour de civilisations et de traditions, là où se côtoient des sites sacrés majeurs pour le judaïsme, le christianisme et l’islam… La vieille ville, entourée de remparts datant de l’époque ottomane, abrite des lieux incontournables tels que le Mur Occidental, l’église du Saint-Sépulcre et l’Esplanade du Temple et des Mosquées.

Au-delà de son centre historique, Jérusalem offre une expérience touristique complète, mêlant modernité et tradition. Les visiteurs peuvent explorer des marchés animés, flâner dans des quartiers pittoresques ou découvrir des musées de renommée internationale, tels que le Musée d’Israël, qui expose des œuvres archéologiques, historiques et artistiques exceptionnelles.

La capitale israélienne propose également une riche palette d’activités culturelles, avec festivals, concerts et événements artistiques tout au long de l’année.

Plurielle et intense, grâce à son mélange unique de spiritualité, d’Histoire et de vie contemporaine façon 2.0, Jérusalem séduit autant les pèlerins que les amateurs de culture et d’art, les étudiants comme les visiteurs avides de découvertes ‘’hors des sentiers battus’’. Chaque rue et chaque monument raconte une histoire parfois centenaire voire millénaire, offrant aux touristes une immersion fascinante au cœur d’une cité où le passé et le présent se rencontrent harmonieusement.

Parmi les joyaux récents, la Bibliothèque Nationale d’Israël (BNI), nouvel emblème culturel de Jérusalem, a ouvert ses portes aux lecteurs et chercheurs du monde entier. Située dans le quartier gouvernemental, face à la Knesset et à côté du Musée d’Israël, elle s’impose comme un bâtiment spectaculaire de 11 étages, dont six au-dessus du sol et cinq en sous-sol, couvrant 46 000 m². Les salles de lecture centrales, capables d’accueillir 600 personnes, offrent un cadre moderne et spacieux pour l’étude et la recherche.

La BNI conserve un patrimoine exceptionnel, avec plus de quatre millions de livres, des journaux historiques, des photographies, 1 500 collections et archives personnelles, des milliers de cartes anciennes, des dizaines de milliers de manuscrits, d’affiches et autres documents éphémères, ainsi que des millions de documents numérisés et d’enregistrements musicaux. Ce trésor documentaire reflète non seulement l’histoire et la culture du peuple juif, mais aussi les sciences humaines et les études sur l’islam et le Moyen-Orient.

Outre les collections, la BNI propose des activités culturelles et artistiques. Son auditorium de 480 places accueille concerts, conférences et événements variés, tandis qu’une ‘’promenade sonore’’ interactive avec projections sur un écran LED de 20 mètres permet de visiter la bibliothèque de façon immersive. Un restaurant et une librairie complètent l’expérience des visiteurs. La BNI abrite également des œuvres majeures d’artistes israéliens et internationaux, notamment Marc Chagall, Edmund de Waal, Sigalit Landau, Michal Rovner et Gali Cnaani. À l’extérieur, la sculpture monumentale ‘’Letters of Light’’ de Micha Ullman, inspirée du Sefer Yetzira, joue avec la lumière et les 22 lettres de l’alphabet hébreu, offrant un symbole artistique et spirituel fort.

La construction de cette bibliothèque a coûté 845 millions de shekels (environ 207 millions d’euros), financée à 86 % par des donateurs. Véritable symbole de résilience culturelle et intellectuelle, elle reste ouverte au public du dimanche au jeudi, de 9h00 à 16h00. Les informations pratiques, horaires, événements et réservations de visites sont accessibles sur le site officiel : www.nli.org.il/en