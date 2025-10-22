Voyage en Israël : le jour se lève…

Pour le tourisme vers Israël, s’ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre!

Les premiers signes de reprise, déjà perceptibles depuis le printemps 2025, vont désormais pouvoir s'accélérer. Les hôtels, les sites historiques et les professionnels du tourisme se préparent à accueillir à nouveau les voyageurs du monde entier dont de très nombreux français. De Jérusalem à Tel-Aviv, de la Galilée aux rives de la mer Morte, du désert de Judée à Eilat-Mer Rouge, le pays retrouve son âme de terre d'accueil et de rencontres, d’échanges et de partage.

Le tourisme n'est pas qu'une industrie : c'est un pont entre les peuples, un dialogue vivant.

L’Office Israélien de Tourisme réaffirme sa conviction profonde que le voyage demeure l'un des plus beaux vecteurs de paix et d'humanité.

Avec 26 400 touristes français en août 2025, en hausse de 9 % par rapport à août 2023, la France se distingue nettement de ses voisins et reste le premier marché européen. Sur la période janvier-août, 113 300 Français ont voyagé vers Israël, un volume qui place la France au deuxième rang mondial derrière les États-Unis (275 200 arrivées) et devant le Royaume-Uni (66 200 arrivées). En août 2025, Israël a accueilli 118 200 touristes internationaux, contre 68 800 en août 2024, soit une progression de 72%.

Go Israel

Depuis le début de l’année, 814 000 entrées touristiques ont été enregistrées, contre 672 400 sur la même période en 2024, ce qui représente une hausse de 21 %. Ces résultats confortent la prévision annuelle d’environ 1,3 million de touristes d’ici fin 2025.

Concernant les touristes français, les chiffres cumulés pour la période de janvier à septembre 2025 s'élèvent à 123 700 touristes. Dès le mois d’octobre 2025, nous devrions dépasser le total des arrivées pour l'ensemble de l'année 2024, atteignant un cumul projeté de 130 700 touristes. Ainsi, sur la base de ces projections, nous espérons terminer l'année 2025 avec un total avoisinant les 170 000 touristes en provenance du marché français.

Israël, terre millénaire d'histoire, de spiritualité et d'innovation, s'apprête à écrire un nouveau chapitre.

Le ‘’Jour d'après’’ n'est plus une attente. Il est là, et avec lui renaît l'espoir d'un avenir de paix.