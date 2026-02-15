1967 : le tournant gaullien qui a redéfini la diplomatie française au Moyen-Orient

À la fin des années 1940 et durant les décennies suivantes, la France entretenait avec Israël une relation étroite et stratégique. Paris fut l’un des premiers États à reconnaître l’État hébreu, et dans les années 1950, l’armée israélienne reposait largement sur des équipements français. Les avions Mirage constituaient alors l’ossature de sa force aérienne. Jusqu’à la veille de la guerre des Six Jours, en juin 1967, Israël bénéficiait encore d’un soutien politique et militaire significatif de la part de la France.

Mais la victoire éclair d’Israël face à l’Égypte, à la Syrie et à la Jordanie marque un basculement. Le général Charles de Gaulle, engagé dans une stratégie d’autonomie vis-à-vis des États-Unis et soucieux de renforcer les liens avec le monde arabe, annonce un embargo sur les livraisons d’armes à Israël quelques jours avant le déclenchement du conflit. Ce geste symbolise un changement profond de cap diplomatique.

Après la guerre, le ton se durcit davantage. De Gaulle critique ouvertement l’occupation des territoires conquis et appelle à l’application de la résolution 242 des Nations unies, qui préconise le retrait israélien. En novembre 1967, il prononce une formule restée célèbre — et controversée — qualifiant les Juifs de « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ». Cette déclaration cristallise la rupture.

Dès lors, la France adopte une ligne plus critique à l’égard d’Israël et intensifie son rapprochement avec les pays arabes, dans une volonté affirmée d’indépendance stratégique face aux blocs américain et soviétique. La fracture est si nette que nombre d’analystes considèrent qu’elle a accéléré le rapprochement d’Israël avec les États-Unis.

En l’espace de quelques mois, Paris passe ainsi du statut d’allié privilégié à celui de partenaire distant, voire opposé sur certaines orientations. Ce tournant de 1967 continue de structurer, encore aujourd’hui, la posture diplomatique française au Moyen-Orient.