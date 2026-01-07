À New York, les Juifs restent la première cible des crimes de haine, selon la police

Les Juifs de New York demeurent le groupe le plus visé par les crimes de haine dans la métropole, selon un rapport publié par la police. D’après ces données, 330 incidents à caractère antisémite ont été signalés en 2025, soit 57 % de l’ensemble des crimes haineux recensés dans la ville. Cela représente, en moyenne, un incident antisémite toutes les 26 heures, alors que la population juive ne constitue qu’environ 10 % des habitants new-yorkais.

Ces chiffres, communiqués par le New York Police Department, s’inscrivent dans une tendance persistante observée depuis plusieurs années. Entre 2023 et 2024, 339 incidents antisémites avaient été enregistrés, soit 51 % des crimes haineux signalés. En 2023, la police avait recensé 323 faits de ce type, représentant 48 % du total. Si le nombre brut d’incidents a légèrement diminué en 2025, la part de l’antisémitisme parmi les crimes haineux a, elle, augmenté, soulignant la prégnance du phénomène.

Les autorités précisent toutefois que ces statistiques reposent sur des plaintes et signalements, et non sur des condamnations judiciaires. Certains dossiers peuvent encore être requalifiés si les enquêteurs concluent à l’absence de motivation discriminatoire.

Dans ce contexte, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, s’apprête à annoncer de nouvelles mesures. Lors de son prochain discours sur l’état de l’État, elle devrait proposer la création de zones tampons autour des lieux de culte, afin de prévenir les intimidations et le harcèlement.

Cette initiative fait suite à une manifestation fin novembre devant une synagogue new-yorkaise, au cours de laquelle environ 200 personnes avaient scandé des slogans hostiles, notamment contre des participants à un événement organisé par une association aidant les Juifs américains à immigrer en Israël. Qualifié d’antisémite par plusieurs élus, l’incident a relancé le débat sur la protection des lieux de culte.

Le projet de loi envisagé prévoit une zone de 7,6 mètres autour des édifices religieux où toute manifestation serait interdite. Toute infraction dans ce périmètre constituerait un délit mineur, avec pour objectif affiché de renforcer la sécurité et de dissuader les actes de haine.