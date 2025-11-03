À Paris, l’Office israélien du tourisme a réuni les professionnels du secteur pour marquer le "jour d’après"

Plus de deux ans après les attaques du Hamas et l’effondrement du secteur touristique, Israël espère un nouvel élan grâce au cessez-le-feu. À Paris, un grand événement a réuni ce lundi les acteurs du tourisme français et israéliens pour tourner la page des années de guerre et relancer les voyages vers la destination sainte.

Organisée par l’Office israélien du tourisme, cette rencontre avait pour objectif de rassurer les professionnels et de redonner à Israël sa place parmi les destinations majeures du bassin méditerranéen. « Le jour d’après, c’est celui du renouveau », explique Laurent Gahnassia, directeur de l’Office du tourisme d’Israël en France. Il rappelle que la France reste « le deuxième marché mondial pour le tourisme vers Israël et le premier marché européen, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni ».

Les signaux de reprise sont déjà visibles : Air France, Transavia et plusieurs compagnies étrangères ont rétabli leurs liaisons régulières, y compris depuis Lyon et Toulouse. Selon les projections, près de 130 000 touristes français devraient visiter Israël d’ici la fin de l’année 2025, sur un total estimé à 1,3 million de visiteurs internationaux.

L’événement parisien a également permis aux agences de voyage, hôteliers et compagnies aériennes d’échanger sur de nouveaux projets. « Tout grand voyageur rêve de découvrir Jérusalem, la mer Morte ou Tel Aviv », souligne Laurent Gahnassia.

Un message d’optimisme, donc, pour un pays où le tourisme — symbole d’ouverture et de paix — espère redevenir un pont entre les peuples et les cultures.