À partir de dimanche 2 novembre: i24NEWS met en place une nouvelle grille de programmes

À partir de dimanche 2 novembre 2025, i24NEWS met en place une nouvelle grille de programmes en français, avec une offre enrichie et diversifiée autour de l’actualité en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde.

De l’actualité immédiate aux enjeux géopolitiques, en passant par l’innovation, la culture et les témoignages de personnalités, la chaîne poursuit sa mission d’informer le public francophone en Israël et à l’international, directement depuis le cœur du Moyen-Orient. La nouvelle grille de programmes combine les rendez-vous emblématiques qui ont fait le succès de la chaîne et de nouveaux formats, proposés aussi bien au quotidien qu’à un rythme hebdomadaire.

Le Prime, présenté par David Neeman et diffusé du dimanche au jeudi à 20h00 (IST) // 19h00 (Paris), est un journal quotidien consacré à l’actualité du Moyen-Orient. Il combine reportages de terrain et analyses pour offrir une vision claire des enjeux stratégiques, politiques et humains de la région.

Du lundi au jeudi à 21h00 (IST) // 20h00 (Paris), Ça se débat !, animé par Raphaël Hassine, met en scène un échange d’idées entre Tel-Aviv et Paris. Quatre invités confrontent leurs points de vue sur les grands sujets d’actualité, tandis que les téléspectateurs réagissent en direct via les réseaux sociaux.

Le dimanche à 21h00 (IST) // 20h00 (Paris), Regards croisés, présenté par Miri Maman, propose une analyse approfondie de l’actualité. L’émission confronte des perspectives différentes sur les questions géopolitiques, diplomatiques et sociétales.

Toujours le dimanche, à 22h30 (IST) // 21h30 (Paris), Confidences avec Nathalie Nagar offre un format d’entretiens personnels. Des personnalités publiques y partagent leurs parcours, leurs épreuves et leurs expériences de vie.

Le lundi à 22h30 (IST) // 21h30 (Paris), Le Grand Oral, animé par Michael Darmon, propose un face-à-face avec des personnalités issues des milieux politique, économique ou social. Elles livrent leur vision et leur analyse des enjeux du moment.

Le mardi à 22h30 (IST) // 21h30 (Paris), Innov’Nation, présenté par Chrystopher Barolin, met en avant l’innovation et les nouvelles technologies. L’émission plonge au cœur de l’écosystème israélien et régional, souvent qualifié de “Start-Up Nation”.

Le mercredi à 22h30 (IST) // 21h30 (Paris), Défense, présenté par Matthias Inbar, se consacre à l’actualité militaire et sécuritaire. L’émission analyse les enjeux stratégiques et met en lumière les innovations en matière de défense.

Enfin, chaque jeudi à 22h30 (IST) // 21h30 (Paris), Le Magazine de la Rédaction, présenté par Shani Guidalia, réunit une sélection de reportages issus des quatre antennes d’i24NEWS — française, anglaise, arabe et hébreu.