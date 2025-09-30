Le Comedy Club Academy prépare son premier grand spectacle

Invité sur i24NEWS, le scénariste Jonathan Allouche, créateur du Comedy Club Academy, première école francophone de stand-up en Israël, a expliqué sa démarche : faire du rire une arme contre la peur et la morosité.

« Rire, c’est une façon de montrer qu’Israël n’a pas peur et que les Israéliens sont encore debout », a-t-il déclaré. Selon lui, l’humour juif, forgé dans la souffrance au fil de l’histoire, est une preuve de résilience unique. C’est d’ailleurs dans un contexte particulièrement douloureux qu’il a lancé l’école, en février dernier. « J’ai choisi de communiquer dès le jour de l’enterrement des enfants Bibas, pour envoyer un message fou : nous survivrons et nous en rirons plus tard », a-t-il confié.

Le Comedy Club Academy propose plusieurs formations — amateur, professionnelle et digitale — permettant même aux francophones de Paris, de Suisse ou de Belgique d’apprendre à écrire une vanne ou à construire un sketch via une scène virtuelle dans le métavers. Allouche, qui a déjà écrit pour Arthur, Gad Elmaleh ou Kev Adams, prépare désormais un rendez-vous clé : le premier grand spectacle de l’académie, le 26 octobre à Tel-Aviv, en partenariat avec Lemiel, qui devient le lieu privilégié de l’école. Une manière concrète de transformer les épreuves en énergie créative.