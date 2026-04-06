Abris qui sauvent des vies : la mobilisation de la diaspora juive de France pour le nord d’Israël

Face à la menace persistante des tirs de roquettes, la solidarité internationale s’organise pour protéger les populations civiles israéliennes. En première ligne, Jonathan Jaffe, directeur du Karen Hayessod et Jo Murciano, donateur, incarnent cette mobilisation concrète, portée par la diaspora juive de France.

Depuis le 7 octobre, des dizaines d’abris mobiles ont été financés et installés dans le nord et le sud d’Israël. Ces structures, destinées à offrir une protection immédiate aux civils, ont déjà démontré leur efficacité. Jonathan Jaffe évoque un témoignage particulièrement marquant : à Carmiel, des enfants ont pu se réfugier dans un abri quelques instants avant l’impact d’une roquette tombée à une dizaine de mètres. « Ils ont été sauvés », souligne-t-il, illustrant l’impact direct de ces équipements sur le terrain.

Pour Jo Murciano, cet engagement prend une dimension personnelle. Habitué à soutenir divers projets, il explique avoir été profondément touché en recevant un message direct d’une habitante de Carmiel, témoignant que l’abri financé avait permis de sauver des vies. « C’est un impact immense », confie-t-il, appelant à amplifier cette dynamique de solidarité.

Au-delà des abris eux-mêmes, le dispositif repose sur un ensemble d’aides complémentaires : 1 300 euros versés aux victimes, 4 000 euros pour équiper les abris, 6 000 euros pour les rénover, et environ 15 000 euros pour financer une structure mobile complète.

Dans un contexte de guerre prolongée, cette mobilisation illustre une solidarité active et ciblée. Plus qu’un soutien symbolique, elle répond à une urgence vitale : protéger des vies et renforcer la résilience des populations exposées.