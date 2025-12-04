Adel Bakawan : "Le Moyen-Orient avance vers une implosion et une nouvelle guerre se prépare"
Entre États en ruine et rivalités irréconciliables, il avertit que le risque d’une implosion régionale et d’une nouvelle guerre Israël–Iran n’a jamais été aussi réel.
Le sociologue français Adel Bakawan, directeur de l’Institut d’Europe des études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dresse un diagnostic sans concession sur l’avenir de la région. Auteur de "La décomposition du Moyen-Orient", il alerte dans un entretien avec Christian Malard : "le pire est encore devant nous".
Selon lui, plusieurs États — Syrie, Liban, Irak, Yémen, Soudan — ne sont plus seulement en crise politique mais en processus réel de décomposition territoriale, ouvrant la voie à une implosion régionale majeure. Dans ce contexte, aucune perspective de paix n’existe : « Les acteurs ne cherchent pas la paix mais gèrent des rapports de force », résume-t-il.
Concernant Israël et l’Iran, Bakawan estime qu’une nouvelle confrontation est non seulement probable mais préparée des deux côtés. Le 7 octobre et la guerre de douze jours auraient mis en échec stratégique l’« axe de la résistance » conçu par Téhéran, mais le régime iranien n’est pas affaibli au point d’abandonner sa course régionale. Les dirigeants iraniens misent sur « la connaissance, qu’on ne peut assassiner » pour se réarmer.
L’issue dépendra largement de Washington et de la volonté de Donald Trump de pousser ou non Téhéran à négocier la survie de son régime contre l’abandon de ses programmes nucléaire, balistique et milicien.
Sur le dossier israélo-palestinien, Bakawan affirme qu’il n’existe qu’une seule solution réaliste : la création d’un État palestinien avec Israël, jamais contre lui. Faute de quoi, le chaos perdurera.
Enfin, concernant la Syrie post-Assad et l’Irak, il évoque des pays fragmentés, dominés par des logiques miliciennes et des alliances mouvantes, où l’Occident doit avancer avec une extrême prudence.