Adel Bakawan : "Le Moyen-Orient avance vers une implosion et une nouvelle guerre se prépare"

Le sociologue français Adel Bakawan, directeur de l’Institut d’Europe des études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dresse un diagnostic sans concession sur l’avenir de la région. Auteur de "La décomposition du Moyen-Orient", il alerte dans un entretien avec Christian Malard : "le pire est encore devant nous".

Selon lui, plusieurs États — Syrie, Liban, Irak, Yémen, Soudan — ne sont plus seulement en crise politique mais en processus réel de décomposition territoriale, ouvrant la voie à une implosion régionale majeure. Dans ce contexte, aucune perspective de paix n’existe : « Les acteurs ne cherchent pas la paix mais gèrent des rapports de force », résume-t-il.

Concernant Israël et l’Iran, Bakawan estime qu’une nouvelle confrontation est non seulement probable mais préparée des deux côtés. Le 7 octobre et la guerre de douze jours auraient mis en échec stratégique l’« axe de la résistance » conçu par Téhéran, mais le régime iranien n’est pas affaibli au point d’abandonner sa course régionale. Les dirigeants iraniens misent sur « la connaissance, qu’on ne peut assassiner » pour se réarmer.

L’issue dépendra largement de Washington et de la volonté de Donald Trump de pousser ou non Téhéran à négocier la survie de son régime contre l’abandon de ses programmes nucléaire, balistique et milicien.

Sur le dossier israélo-palestinien, Bakawan affirme qu’il n’existe qu’une seule solution réaliste : la création d’un État palestinien avec Israël, jamais contre lui. Faute de quoi, le chaos perdurera.

Enfin, concernant la Syrie post-Assad et l’Irak, il évoque des pays fragmentés, dominés par des logiques miliciennes et des alliances mouvantes, où l’Occident doit avancer avec une extrême prudence.