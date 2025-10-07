Adi Gal Cherry, rescapée de Nahal Oz : "Deux ans après, nous sommes encore coincés au 7 octobre"

Adi Gal Cherry, rescapée du kibboutz Nahal Oz, est revenue ce mardi soir avec une émotion poignante sur la journée du 7 octobre 2023, « le jour où tout a basculé ». Deux ans après, son récit reste marqué par la peur, la perte et le courage.

Ce matin-là, raconte-t-elle, les sirènes ont retenti alors que sa famille se réfugiait dans la pièce sécurisée. « On plaisantait encore un peu… jusqu’à ce qu’Oren, mon mari, voie trois terroristes approcher de la maison avec des RPG et des Kalachnikovs », confie-t-elle. Le couple et ses enfants se barricadent dans le Mamad, entendant les terroristes hurler « Allah Akbar » et fracasser les murs. « Ils ont tenté d’enfoncer la porte. » Pendant de longues heures, la famille survit dans le noir, sans air ni eau, jusqu’à l’arrivée de l’armée israélienne en fin d’après-midi.

Après le drame, Adi et les siens quittent Israël pour la Belgique. « On aurait voulu se reconstruire, mais on a compris qu’il fallait témoigner », dit-elle. Invitée au Parlement européen dès le 19 octobre 2023, elle devient l’une des voix fortes des rescapés du Sud, multipliant les interventions devant les instances internationales pour rappeler « la vérité du 7 octobre ».

Interrogée sur les pourparlers en cours au Caire, elle se dit « pleine d’espoir mais aussi de scepticisme ». Pour elle, la guérison d’Israël passera par le retour de tous les otages : « Nous sommes encore coincés au 7 octobre. Nous survivons plus que nous ne vivons. »

Son message à la communauté internationale est clair : « Les Palestiniens aussi sont victimes du Hamas. Tant que cette organisation dominera leurs vies, il n’y aura ni paix ni avenir. »