Affaire de la synagogue de Lille : Guy Bensoussan dénonce une polémique infondée

Invité sur i24NEWS, Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, est longuement revenu sur la controverse née après une conférence organisée le 28 janvier dernier à la Grande Synagogue de Lille. Une polémique qui a conduit La France insoumise à saisir la justice, accusant le lieu de culte d’avoir accueilli une réunion politique.

Guy Bensoussan rejette fermement ces accusations. Il rappelle que l’événement s’inscrivait dans une longue tradition culturelle : « C’était la 51e conférence organisée à la synagogue », précise-t-il. Selon lui, la synagogue est depuis des années un espace ouvert aux rencontres intellectuelles et culturelles, accueillant écrivains, journalistes et personnalités de tous horizons, juifs comme non juifs. La conférence incriminée portait sur un livre présenté par l’écrivain Éric Naulleau, sans aucun lien avec une campagne électorale.

Concernant la présence de Matthieu Valet, eurodéputé et candidat du Rassemblement national à la mairie de Lille, Guy Bensoussan insiste : « Il n’a jamais été invité. Il s’est inscrit de lui-même. » Comme à l’accoutumée, la liste des participants a été transmise aux autorités compétentes, sans qu’aucune alerte ne soit émise. D’autres élus locaux, issus de sensibilités politiques différentes, étaient également présents.

Le président de la communauté juive critique toutefois vivement le comportement de l’élu RN, lui reprochant d’avoir filmé l’intérieur de la synagogue et diffusé les images sur les réseaux sociaux. « Cela ne se fait pas », souligne-t-il, estimant ce geste irrespectueux dans un lieu communautaire.

Guy Bensoussan se montre en revanche confiant quant à l’issue de la plainte déposée au nom de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. « Je n’ai organisé aucune réunion politique, seulement une conférence culturelle », affirme-t-il. Il rappelle enfin une règle qu’il juge claire et constante : ni le Rassemblement national ni La France insoumise ne sont autorisés à organiser ou instrumentaliser des événements à la synagogue. « La synagogue n’est pas une tribune politique », conclut-il, évoquant une polémique qu’il estime artificielle et vouée à s’éteindre.