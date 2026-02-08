Sébastien Lévi, spécialiste de la société américaine, a analysé ce dimanche les répercussions internationales de l’affaire Jeffrey Epstein, qu’il a décrite comme une véritable « bombe à fragmentation » touchant l’ensemble du monde occidental. Selon lui, les conséquences de ce scandale dépassent largement le cadre judiciaire américain et concernent désormais la sphère politique, culturelle et économique dans de nombreux pays, notamment en Europe et aux États-Unis.

Sébastien Lévi a souligné que la publication progressive de documents judiciaires, par fragments successifs, alimente un feuilleton médiatique particulièrement explosif. Cette diffusion échelonnée entretient un climat de suspicion permanent et favorise l’émergence de récits complotistes, dans un contexte déjà marqué par une hausse significative des actes antisémites dans plusieurs pays occidentaux.

L’analyste a exprimé une inquiétude particulière pour les communautés juives. Il a expliqué que plusieurs éléments de l’affaire — les origines juives de Jeffrey Epstein, son lien avec la finance internationale et la nature des crimes de pédocriminalité — réactivent des fantasmes antisémites anciens et profondément ancrés. Selon lui, cette combinaison crée un terrain particulièrement propice à la résurgence de théories conspirationnistes visant implicitement ou explicitement les juifs ou Israël.

Sébastien Lévi a précisé que si la classe politique américaine institutionnelle reste globalement prudente et évite de relayer ce type de récits, la situation est très différente sur les réseaux sociaux. À l’extrême droite comme à l’extrême gauche, des influenceurs bénéficiant d’importantes audiences diffusent des théories complotistes, parfois ouvertement antisémites, qui rencontrent un écho auprès de millions d’internautes.

Il a également évoqué l’instrumentalisation des liens, non criminels, entre Jeffrey Epstein et l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Bien que ces relations relèvent, selon lui, davantage de l’imprudence que de faits pénalement répréhensibles, elles sont utilisées par des milieux antisionistes et antisémites comme un angle d’attaque supplémentaire. Cette dynamique suscite des préoccupations jusque dans les plus hautes sphères de l’État israélien.

En conclusion, Sébastien Lévi a insisté sur le caractère particulièrement dangereux de l’affaire Epstein dans l’écosystème numérique actuel, où la gravité des faits, la notoriété des personnalités citées et la viralité des réseaux sociaux constituent un terrain idéal pour la propagation de théories complotistes à forte charge antisémite.