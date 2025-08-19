Agression à Auschwitz : Charlotte Korchak témoigne après avoir brandi le drapeau d’Israël

Articles recommandés -

Invitée ce mardi soir sur i24NEWS dans LePrime, l’éducatrice israélienne Charlotte Korchak a livré un témoignage après avoir été agressée sur le site d’Auschwitz-Birkenau pour avoir brandi un drapeau d’Israël.

« J’ai pris une photo avec le drapeau et une femme s’est précipitée vers moi en me lançant : “N’avez-vous pas honte ?”. Je n’avais jamais imaginé vivre une telle scène sur les rails menant à Auschwitz », raconte-t-elle. L’agresseuse, virulente, l’accuse alors d’« assassiner des enfants ». « Voilà le problème : quand on voit un drapeau d’Israël, on nous voit tous comme des assassins », explique Charlotte Korchak, qui affirme avoir répondu : « Non, ce n’est pas nous. C’est le Hamas qui a tué des enfants. »

Confrontée à des accusations répétées, elle a tenté de rétablir le dialogue : « Je voulais lui expliquer qu’il y a une guerre, que des Palestiniens ont perdu leur maison, et je le regrette. Mais nous n’avons pas voulu de cette guerre. » Elle souligne également que ses propres amis ont été tués, « pendant la Deuxième Intifada ou encore lors du massacre du Festival Nova ». La scène s’est déroulée en présence d’étudiants qu’elle accompagnait : « Je suis contente qu’elle m’ait attaquée moi et pas eux. J’y étais préparée. Cela n’a pas gâché l’expérience, au contraire, cela l’a approfondie. » Malgré le choc, Charlotte Korchak insiste sur le message de résilience porté par ce moment : « À la fin, les étudiants se sont mis à chanter Am Yisrael Chai – le peuple d’Israël est vivant. Voilà le message : nous sommes là, nous restons là, et nous n’avons pas à avoir honte d’être ici. » Un témoignage qui illustre à la fois la persistance de l’antisémitisme et la force d’un peuple déterminé à affirmer son existence.