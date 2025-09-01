Agression antisémite au Sri Lanka : le témoignage glaçant de Noa Barsheshet

Articles recommandés -

En vacances au Sri Lanka, Noa Barsheshet a vécu un cauchemar. Invitée sur i24NEWS, la jeune Israélienne a raconté avoir été violemment agressée avec ses amis, uniquement parce qu’ils étaient israéliens.

Alors qu’ils participaient à une fête dans une station balnéaire, un groupe d’hommes les a d’abord interpellés en hébreu et en arabe. « Dès la première seconde, on a compris qu’ils avaient un problème avec nous parce que nous étions israéliens », confie Noa. Un quart d’heure plus tard, les agresseurs sont revenus à moto, armés de casques et de matraques, frappant principalement les garçons du groupe et lançant des insultes antisémites. « Ils criaient qu’Allah avait raison et nous accusaient de tout ce qui se passait », poursuit-elle.

Pris pour cible, Noa et ses amis ont dû fuir sous une pluie de briques avant d’être secourus par des habitants qui les ont cachés dans un hôtel voisin. Ils y sont restés près d’une heure, terrés derrière un rideau, jusqu’à l’arrivée de la police. Les forces de l’ordre locales ont ensuite assuré leur protection et procédé aux premières interpellations. Revenue en Israël, Noa assure qu’elle ne retournera pas de sitôt au Sri Lanka : « On a du mal à penser qu’on pourra encore faire confiance aux gens, alors que des Israéliens leur avaient fait confiance auparavant. » Ce témoignage relance la question de la sécurité des voyageurs israéliens à l’étranger, de plus en plus exposés depuis le 7 octobre aux actes hostiles et aux agressions à caractère antisémite.