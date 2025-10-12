Ahmed Fouad Alkhatib : "Le Hamas profite du cessez-le-feu pour réprimer son opposition"

L’écrivain gazaoui Ahmed Fouad Alkhatib alerte sur une dérive inquiétante dans la bande de Gaza, où le Hamas aurait profité du cessez-le-feu pour mener une vague de répression interne. Selon lui, le mouvement terroriste islamiste, loin d’appliquer les engagements pris dans le cadre du plan de paix de Donald Trump — qui prévoyait son désarmement et son retrait de la gouvernance —, agit aujourd’hui pour consolider son contrôle total sur le territoire.

Alkhatib décrit une atmosphère de peur : « Le Hamas attaque les clans, les activistes, les journalistes, et même ceux qui s’expriment sur les réseaux sociaux. Ils vérifient les téléphones portables des citoyens pour traquer toute critique. » Il se dit « surpris par la rapidité » avec laquelle cette campagne de purge s’est déployée, estimant que le Hamas cherche à « nettoyer le terrain avant une éventuelle reprise des hostilités ».

Face à cette répression, la population gazaouie oscille entre épuisement et prudente espérance. Beaucoup aspirent à « la fin définitive de la guerre » et appellent la communauté internationale à s’impliquer au-delà de la seule question des otages israéliens.

Mais pour Alkhatib, tant que le Hamas restera armé et déterminé à préserver son pouvoir, « exprimer son opposition à Gaza restera un acte de courage extrême, souvent puni de torture ou de mort ».