Alain Jakubowicz : "Les Juifs n’ont pas à quitter la France, ce sont les ennemis de la République qui doivent partir"

Lors d’une intervention téléphonique ce lundi soir sur i24NEWS, l’avocat et ancien président de la LICRA, Alain Jakubowicz, a livré un témoignage sur la montée de l’antisémitisme en France et la nécessité d’une mobilisation citoyenne.

Évoquant les 646 actes antisémites recensés depuis janvier, Jakubowicz a dénoncé une spirale inquiétante : « Cela a commencé par des actes contre les biens, puis contre les personnes. Désormais, on s’attaque même à la mémoire des morts. » Il a rappelé les dégradations récentes de lieux commémoratifs, comme l’arbre à la mémoire d’Ilan Halimi ou une plaque en hommage aux Justes de Villeurbanne, y voyant « une escalade dans l’imaginaire antisémite ».

Face à ce constat, l’avocat fustige l’inaction politique : « Les discours ne suffisent plus. Chaque fois on entend ‘c’est innommable’, ‘nous serons sans pitié’, mais le bilan, c’est que la situation s’aggrave. » Il accuse Emmanuel Macron d’un « silence assourdissant » et appelle les maires à incarner une mobilisation de proximité. Répondant à la question récurrente de l’avenir des Juifs en France, Jakubowicz s’est montré catégorique : « Ce n’est pas à nous de partir. Les Juifs de France sont là depuis des siècles, nourris aux valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité. Ce sont les ennemis de la France qui devraient partir, pas ceux qui l’aiment. » S’il admet que la question de l’avenir des jeunes générations juives se pose douloureusement, il réaffirme sa conviction : « La France n’est pas antisémite. Nos concitoyens, dans leur immense majorité, réprouvent ces actes. »