Alexandre del Valle : Trump, l’Iran et le jeu dangereux des puissances régionales (analyse)

Invité sur i24NEWS, l’essayiste et géopolitologue Alexandre del Valle a livré une analyse de la reprise des négociations entre les États-Unis et l’Iran, prévues au sultanat d’Oman. Selon lui, l’épisode de flottement observé ces derniers jours à Washington illustre moins une hésitation américaine qu’un jeu d’influences régionales considérable.

Alexandre del Valle juge crédible l’idée selon laquelle Donald Trump aurait été incité par plusieurs pays arabes à ne pas rompre le dialogue avec Téhéran. Il pointe en particulier le poids économique et politique de l’Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie, tous favorables au statu quo régional et hostiles à toute guerre ouverte ou changement de régime en Iran. « Contrairement à certaines idées reçues, Israël ne dicte pas la politique américaine », insiste-t-il, soulignant que même un président perçu comme très pro-israélien reste étroitement lié à ces puissances sunnites.

Cette logique s’est, selon lui, illustrée de manière éclatante en Syrie. Le retrait américain et l’abandon de fait des Kurdes ont ouvert la voie à une recomposition dangereuse. Del Valle rappelle que des milliers de jihadistes, autrefois surveillés ou détenus par les forces kurdes, sont aujourd’hui susceptibles d’être en liberté. Dans ce contexte, il affirme que Daesh n’a jamais cessé de représenter une menace, tandis que Al-Qaïda a, selon lui, accédé au pouvoir en Syrie sous des appellations successives.

Il met en cause le rôle du Qatar et de la Turquie dans la légitimation internationale de groupes jihadistes rebaptisés, notamment Hayat Tahrir al-Sham, héritier direct d’Al-Nosra. Pour Alexandre Del Valle, ces changements de nom relèvent d’une stratégie de blanchiment politique, sans rupture idéologique réelle.

L'analyste conclut qu'en confiant la gestion syrienne à Ankara et à ses alliés, Washington aurait créé une bombe à retardement sécuritaire. Une politique qui, selon l’essayiste, pourrait coûter « très cher » à l’Occident, tant en matière de terrorisme régional que de projections jihadistes futures vers l’Europe.