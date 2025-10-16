Alexandre François : "Le rassemblement du Trocadéro, une bouffée d’oxygène après deux ans de lutte"

Le fondateur de l’association The Truth, Alexandre François, a annoncé l’organisation d’un rassemblement samedi soir à 20h, place du Trocadéro à Paris, pour fêter le retour des otages et en hommage aux otages israéliens et à leurs familles. Ce mouvement citoyen, né dans les jours qui ont suivi les attaques du 7 octobre 2023, veut marquer une étape symbolique : “Nous avons commencé au Trocadéro, il était naturel d’y revenir pour clore ce cycle”, explique-t-il.

Depuis deux ans, les membres de The Truth — souvent issus de collectifs féminins — se mobilisent chaque semaine pour défendre la vérité sur le 7 octobre et maintenir la mémoire des otages. “Nous avons collé, marché, hissé des drapeaux, relayé la vérité. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un moment d’unité et de respiration pour continuer”, confie Alexandre François.

Le rassemblement, soutenu par plusieurs associations, se veut plus apaisé et porteur d’espoir que les précédents, souvent marqués par la tristesse. “Jusqu’ici, chaque événement était douloureux : bougies, prières, hommages. Cette fois, nous voulons célébrer la vie et la force du collectif.” Interrogé sur la sécurité, François se veut rassurant : “La police française et le SPCJ ont toujours assuré une protection exemplaire. Chaque rassemblement est parfaitement encadré.”

Le rendez-vous est donc fixé samedi soir, à partir de 20h, place du Trocadéro — un moment de résilience et d’unité après deux années d’émotion et de combat citoyen.