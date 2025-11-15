Amanda Sthers met en garde les juifs de France face "au discours de l’extrême droite"

Invitée du Grand Oral sur i24NEWS, l’autrice et réalisatrice Amanda Sthers a livré une analyse de la recomposition identitaire qui a suivi les attaques du 7 octobre, en s’appuyant sur son nouveau personnage, Rebecca. Selon elle, cette période a révélé l’un des effets pervers du “wokisme”, né aux États-Unis : l’assignation des individus à des appartenances figées – sexuelle, ethnique, religieuse, culturelle – au lieu de favoriser l’ouverture et la diversité.

« Post 7 octobre, mon personnage est assigné à son identité juive », explique Amanda Sthers. Rebecca, enfant de rescapés, se percevait d’abord comme éditrice, femme de gauche, féministe. Mais soudain, ces identités lui sont retirées : « Les féministes ne reconnaissent pas les viols des femmes du 7 octobre. La gauche ne veut plus d’elle, car elle est sioniste. »

Isolée, Rebecca perd ses repères, ses amis, puis son couple : son mari, lassé de parler du 7 octobre et ne supportant plus l’entourage juif, s’éloigne et la trompe, jusqu’à fréquenter – moralement et physiquement – « les meetings de Jordan Bardella ».

Amanda Sthers assume également un message politique clair. Elle rejette l’idée, répandue depuis le 7 octobre, selon laquelle l’extrême droite serait devenue le refuge naturel des juifs de France. « Attention, c’est un leurre. Une haine en vaut une autre », prévient-elle.

Selon elle, si les juifs doivent porter une parole, c’est celle de l’humanisme : « Parce que nous avons été victimes de la haine, nous ne pouvons pas en cautionner une autre. »

La romancière s’inquiète enfin de la disparition du centre politique : « Les juifs de France ne savent plus vers qui se tourner. Mais ce n’est pas une raison pour sombrer dans une extrême droite dont les ressorts contredisent nos valeurs et restent marqués par un antisémitisme historique. »