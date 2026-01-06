Ambassade palestinienne à Londres : un geste symbolique aux effets politiques sensibles

L’ouverture annoncée d’une ambassade palestinienne à Londres ne constitue pas un tournant diplomatique majeur, mais s’inscrit dans la continuité logique de la reconnaissance de l’État de Palestine par le Royaume-Uni, estime Yigal Palmor, directeur des relations internationales de l’Agence juive, interrogé mercredi sur i24NEWS.

Selon lui, l’évolution est avant tout protocolaire. « Le statut de l’ambassadeur palestinien va changer, il bénéficiera de davantage d’égards, mais dans les faits, cela ne modifie pas la réalité diplomatique », explique-t-il. Le véritable basculement, ajoute-t-il, est intervenu en amont, avec la reconnaissance formelle de l’État palestinien par Londres, Paris et d’autres capitales occidentales.

Cette reconnaissance a toutefois des conséquences plus profondes qu’initialement anticipé. « On pensait que cela se limiterait à des gestes symboliques, mais cela donne aux Palestiniens des capacités nouvelles pour engager des démarches dans les instances internationales », souligne Yigal Palmor, évoquant des initiatives susceptibles de compliquer la position d’Israël sur la scène multilatérale. Il y voit un revers clair pour la diplomatie israélienne.

L’inauguration de l’ambassade intervient par ailleurs dans un contexte politique britannique particulier. Alors que le gouvernement affirme renforcer la lutte contre l’antisémitisme, ce signal est perçu comme une « victoire symbolique » par les milieux se revendiquant antisionistes. « Les anti-israéliens célèbrent ce moment. Peu importe que l’impact concret soit limité : ils y voient un pas en avant », analyse Palmor.

Reste l’effet sur la politique intérieure britannique. Selon lui, nul ne peut prédire l’impact réel sur la lutte contre l’antisémitisme au Royaume-Uni. Il note toutefois que le Parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer traverse une période de grande faiblesse dans les sondages. « Le gouvernement doit trouver des leviers pour remonter, sous peine de lourdes conséquences électorales », estime-t-il, suggérant que certaines décisions diplomatiques s’inscrivent aussi dans ce calcul politique.