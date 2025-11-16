Amit Yagur : "Le débat sur les F-35 cache un affrontement régional bien plus large"

Dans une analyse dense et géopolitique, Amit Yagur, ancien officier de Tsahal, relativise la polémique autour d’un éventuel feu vert israélien à la vente de F-35 à l’Arabie saoudite. Selon lui, l’enjeu dépasse largement la question des avions de combat. « Le F-35 n’est pas tellement important », affirme-t-il, estimant que l’on assiste surtout à une recomposition profonde du Proche-Orient.

Amit Yagur décrit un paysage régional marqué par la confrontation de trois blocs : l’axe chiite — Iran, Hezbollah et Hamas — affaibli mais en reconstruction ; l’axe sunnite radical, dominé par la Turquie, le Qatar et les Frères musulmans ; et enfin les États sunnites modérés, dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et certains Émirats. « Entre ces civilisations, il y a un combat de géants sur l’avenir du Proche-Orient après la guerre », résume-t-il.

Dans ce contexte, Washington tente de forger une nouvelle architecture régionale en s’appuyant sur Riyad. En échange, l’Arabie saoudite réclame des contreparties substantielles, dont les F-35. Toute la question, selon Yagur, est de savoir si le royaume souhaite réellement rejoindre les accords d’Abraham et profiter du nouvel ordre économique en gestation, notamment via la reconstruction future de la Syrie et du Liban.

Pour lui, si la normalisation avec Israël avance, la question des F-35 pourra se régler naturellement : « Ce n’est pas grave si l’Arabie saoudite obtient des F-35 dans le cadre d’une alliance stratégique garantie par les États-Unis ». À l’inverse de la Turquie, exclue du programme, Riyad pourrait y accéder — mais seulement dans un cadre politique plus large. Pour l’heure, estime Yagur, tout dépendra aussi de l’attitude saoudienne face à la force internationale censée faire pression sur le Hamas et des évolutions à l’ONU.