Amit Yagur : "Le Hamas joue la montre, la guerre est loin d’être terminée"

Pour Amit Yagur, ancien officier de Tsahal, le Hamas ne cherche pas à humilier Donald Trump ou les États-Unis, mais à gagner du temps. « C’est une stratégie commune à l’Iran, au Hezbollah et au Hamas : faire traîner les choses, épuiser la patience américaine et espérer un relâchement de Washington à l’approche des élections », analyse-t-il ce jeudi dans l'émission Défense.

Selon lui, la deuxième phase de l’accord de Trump, censée conduire au désarmement du Hamas, est aujourd’hui bloquée. « Les pays arabes refusent d’envoyer des forces pour patrouiller dans Gaza ou investir dans la reconstruction tant que le Hamas reste armé. » Une impasse politique et sécuritaire qui maintient la région dans l’incertitude.

« Le Hamas a toujours le contrôle total du terrain et n’a aucun intérêt à se désarmer », poursuit Yagur. Il estime que le mouvement islamiste cherche à gagner du temps, à la fois stratégiquement et tactiquement, pour éviter la pression du désarmement.

Sur le plan intérieur, l’ancien officier souligne que la guerre est loin d’être terminée, malgré les discours optimistes. « Les sondages montrent qu’en Judée-Samarie, plus de 80 % de la population soutient le Hamas. Le fossé entre dirigeants et populations arabes reste immense. »

Pour lui, l’avenir du Proche-Orient passera inévitablement par une refonte des systèmes d’éducation et un effort politique coordonné : « C’est la seule voie pour transformer durablement la région. »