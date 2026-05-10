Amit Yagur : "sans changement de régime en Iran, le Hezbollah pourrait rapidement se reconstruire"

L’ancien officier de la division de planification stratégique de Tsahal Amit Yagur estime que l’avenir du Hezbollah dépendra avant tout de l’évolution du régime iranien après la guerre actuelle et d’un éventuel accord avec les puissances occidentales.

Interrogé sur la capacité de Téhéran à continuer de financer et soutenir le Hezbollah comme il l’a fait durant plusieurs décennies, Amit Yagur a expliqué que tout dépendrait des ressources économiques dont disposera la République islamique dans les mois et années à venir.

Selon lui, l’Iran traverse actuellement une phase de grande fragilité intérieure, même si cette réalité reste peu visible de l’extérieur en raison des restrictions imposées sur Internet et l’information.

« Il existe des tensions au sein du régime, des rationnements d’eau et d’électricité, des difficultés à payer les salaires, notamment ceux des forces de sécurité », affirme-t-il. Il souligne également que Téhéran ferait appel à des milices étrangères pour maintenir l’ordre et prévenir d’éventuelles manifestations.

Mais malgré cette crise profonde, Amit Yagur estime que le régime iranien continuera de considérer le soutien au Hezbollah et aux autres groupes alliés comme une priorité stratégique.

« L’exportation de la révolution est l’une des bases idéologiques du régime iranien », explique-t-il. Selon lui, si le pouvoir en place survit et parvient à stabiliser la situation intérieure grâce à un afflux de nouveaux financements après un accord, les ressources destinées au Hezbollah reviendront progressivement.

L’ancien officier israélien estime qu’au départ, Téhéran devra concentrer ses efforts sur la reconstruction du pays et la stabilisation interne. Mais il avertit qu’« d’ici deux ou trois ans », les flux financiers vers le Hezbollah pourraient retrouver leur niveau d’avant-guerre.

Pour Amit Yagur, un accord limité au nucléaire ou aux missiles ne suffira donc pas à neutraliser durablement la menace iranienne.

« Derrière le nucléaire et les missiles, il y a une idéologie djihadiste extrémiste tournée vers l’exportation de la révolution à travers les proxys », conclut-il.