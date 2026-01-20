Anne-Sophie Sebban-Bécache : "Traiter des Juifs de “sionistes” pour justifier des violences est une forme d’antisémitisme"

La proposition de loi visant à mieux lutter contre l’antisémitisme contemporain suscite un débat nourri en France. Pour Anne-Sophie Sebban- Becache, VP Europe d’AJC, le texte arrive certes tard, mais répond à une urgence identifiée depuis de nombreuses années.

Selon elle, le défi ne date pas uniquement des attaques du 7 octobre. « Bien avant cette date, nous étions déjà confrontés aux formes d’antisémitisme les plus répandues aujourd’hui », explique-t-elle, évoquant une haine qui se manifeste principalement à travers la diabolisation d’Israël, les appels à sa destruction ou encore la relativisation du terrorisme palestinien. « Cela fait longtemps que la France réfléchit à la manière de progresser sur ce terrain », souligne-t-elle, rappelant que le pays a souvent été précurseur par rapport à d’autres États européens.

Pour Anne-Sophie Sebban-Becache, l’enjeu n’est donc pas tant la prise de conscience que sa traduction concrète. « Ce qui manquait, c’était le passage à l’acte : la capacité d’identifier clairement ces formes d’antisémitisme et de les condamner efficacement », insiste-t-elle. L’adoption de cette loi constituerait, selon elle, « une étape bienvenue » et placerait à nouveau la France à l’avant-garde de la lutte contre la haine antisémite.

Les critiques du texte dénoncent toutefois une atteinte à la liberté d’expression et une confusion entre critique légitime de la politique israélienne et antisémitisme. Un argument déjà avancé en 2019 lors des débats sur l’adoption par la France de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA. « Il ne s’agit pas de museler le débat politique », répond Sebban-Becache, « mais de regarder comment l’antisémitisme se manifeste aujourd’hui en France ».

Elle rappelle que de nombreuses agressions verbales ou physiques contre des Juifs sont justifiées par des discours assimilant tous les Juifs à des « sionistes », appelant à la destruction d’Israël ou minimisant les massacres terroristes du 7 octobre. « Il faut distinguer clairement les choses », conclut-elle. « Ce débat ne concerne pas la liberté d’expression, mais la lutte contre l’antisémitisme en France. »