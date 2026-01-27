Antisémitisme à l'école : "On n’a pas voulu voir le réel" (Iannis Roder)

Invité sur i24NEWS ce mardi, l’historien Iannis Roder, enseignant et responsable des formations au Mémorial de la Shoah, a livré une analyse des résultats alarmants de l’enquête publiée par l’UNESCO sur l’antisémitisme dans les établissements scolaires européens.

Interrogé sur l’ampleur du phénomène, Iannis Roder se dit « malheureusement pas surpris ». Dès 2002, rappelle-t-il, il avait tiré la sonnette d’alarme avec l’historien Georges Bensoussan, à une époque où la réalité de l’antisémitisme scolaire était largement niée. « On n’a pas voulu voir le réel tel qu’il était, parce qu’il dérangeait les logiciels préinstallés », explique-t-il, soulignant que le scandale de l’époque ne portait pas sur les faits eux-mêmes, mais sur ceux qui osaient les nommer.

Selon lui, le problème est aujourd’hui mieux reconnu par l’institution scolaire et les autorités politiques, ce qui constitue un progrès réel par rapport à il y a vingt-cinq ans. Mais cette prise de conscience reste insuffisante face à l’urgence. Iannis Roder insiste sur le manque criant de formation des enseignants pour identifier et combattre l’antisémitisme. « Les formations sur l’antisémitisme sont les moins demandées, alors que ce sont les plus nécessaires », déplore-t-il, appelant à la mise en place d’un plan national de formation.

L’historien distingue toutefois plusieurs réalités. Dans le secondaire, nombre de propos antisémites chez les élèves relèvent selon lui d’une répétition naïve de discours entendus ailleurs, et peuvent être déconstruits par le dialogue pédagogique. La situation est plus préoccupante à l’université, où émergent des discours idéologiquement structurés, notamment depuis le 7 octobre, assimilant Israël à un « État génocidaire » et, par extension, les sionistes à des nazis.

Iannis Roder alerte également sur la responsabilité d’une minorité d’enseignants militants qui utilisent leur position pour diffuser des messages politiques. Une dérive grave, selon lui, dans un contexte où certains sont convaincus d’être « dans le bon camp » et ne perçoivent plus la dimension antisémite de leurs propos. Un constat inquiétant, qui rend le combat contre l’antisémitisme plus complexe que jamais.