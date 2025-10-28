Antisémitisme à New York: "une peur grandissante d’être visible en tant que Juif" (Aron Boxer)
Il met en garde contre un climat de peur dans les écoles et les lieux publics, une radicalisation politique inquiétante et un bouleversement démographique qui fragilise la communauté juive
À New York, l’agression violente d’un éducateur juif, Rami, dont la kippa a été arrachée avant qu’il ne soit frappé au visage, a profondément choqué la communauté juive américaine. Pour Aron Boxer, fondateur et PDG de Diversified Education Services Available, cet acte dépasse la simple attaque physique : « C’est un message. Être visible en tant que Juif devient un risque. »
Dans un entretien accordé à i24NEWS, l’éducateur dénonce « une perte de confiance dans l’espace public » et un climat d’insécurité croissant pour les Juifs des grandes métropoles américaines. Selon lui, « la moitié des Juifs de New York disent ne plus se sentir en sécurité », alors que les incidents antisémites y ont bondi de 90 % depuis 2018.
Boxer pointe du doigt « la radicalisation des réseaux sociaux » et « des slogans haineux, repris par des figures politiques comme Zoran Mamdani », qui attisent la peur et la division. Il appelle les autorités américaines à « cesser de détourner le regard » et à renforcer la sécurité autour des écoles, synagogues et institutions juives.
Mais l’éducateur va plus loin : il évoque un changement démographique inquiétant. « Nous sommes débordés par le nombre de musulmans aux États-Unis aujourd’hui, alors que la population juive décline », souligne-t-il, estimant que la montée de l’antisémitisme s’inscrit dans une dynamique sociale et politique plus large.
Aron Boxer appelle enfin à « refuser la peur comme arme » et à reconstruire « des alliances civiles solides entre communautés et institutions » pour défendre la dignité et la liberté d’expression des Juifs américains.