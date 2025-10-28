Antisémitisme à New York: "une peur grandissante d’être visible en tant que Juif" (Aron Boxer)

À New York, l’agression violente d’un éducateur juif, Rami, dont la kippa a été arrachée avant qu’il ne soit frappé au visage, a profondément choqué la communauté juive américaine. Pour Aron Boxer, fondateur et PDG de Diversified Education Services Available, cet acte dépasse la simple attaque physique : « C’est un message. Être visible en tant que Juif devient un risque. »

Dans un entretien accordé à i24NEWS, l’éducateur dénonce « une perte de confiance dans l’espace public » et un climat d’insécurité croissant pour les Juifs des grandes métropoles américaines. Selon lui, « la moitié des Juifs de New York disent ne plus se sentir en sécurité », alors que les incidents antisémites y ont bondi de 90 % depuis 2018.

Boxer pointe du doigt « la radicalisation des réseaux sociaux » et « des slogans haineux, repris par des figures politiques comme Zoran Mamdani », qui attisent la peur et la division. Il appelle les autorités américaines à « cesser de détourner le regard » et à renforcer la sécurité autour des écoles, synagogues et institutions juives.

Mais l’éducateur va plus loin : il évoque un changement démographique inquiétant. « Nous sommes débordés par le nombre de musulmans aux États-Unis aujourd’hui, alors que la population juive décline », souligne-t-il, estimant que la montée de l’antisémitisme s’inscrit dans une dynamique sociale et politique plus large.

Aron Boxer appelle enfin à « refuser la peur comme arme » et à reconstruire « des alliances civiles solides entre communautés et institutions » pour défendre la dignité et la liberté d’expression des Juifs américains.