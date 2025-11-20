Antisémitisme décomplexé à New York : Ari Aflalo tire la sonnette d’alarme sur i24NEWS

Le climat s’alourdit pour les Juifs de New York. Ari Aflalo, président d’une grande synagogue franco-sépharade de Manhattan, tire la sonnette d’alarme dans l'émission Ça se débat ! face à ce qu’il décrit comme une « nouvelle réalité » : une hostilité décomplexée, désormais visible dans la rue comme dans les institutions.

Au cœur de son inquiétude, un incident passé sous silence : lors d’une réunion intercommunautaire au City College de New York, un imam a refusé de s’asseoir aux côtés d’un responsable de l’organisation juive Hillel. À son appel au boycott, près de cent participants musulmans ont quitté la salle. Pour Ari Aflalo, cet épisode annonce des tensions accrues autour des synagogues et des institutions juives de la ville.

L’élection du nouveau maire, Zohran Mamdani, accentue encore la crainte. Selon Aflalo, l’édile nourrit une vision radicale contestant ouvertement la légitimité d’Israël, au point de basculer dans « un antisémitisme assumé ». Il décrit une génération de responsables politiques américains « éduqués dans la haine d’Israël », et voit dans l’ascension de Mamdani une menace directe pour la communauté juive new-yorkaise.

Ari Aflalo dénonce également la nature de certaines manifestations pro-palestiniennes, qu’il considère moins comme des rassemblements d’opinion que comme des actions destinées à « terroriser la communauté juive » et freiner toute initiative liée à l’aliya ou aux organisations pro-Israël.

Alors que Mamdani doit rencontrer le président Trump à la Maison Blanche, Aflalo ne nourrit aucune illusion : il s’attend à une mise en scène politique, sans retombées concrètes pour sécuriser la communauté juive.

« Les quatre années qui viennent seront très difficiles », prévient-il, tout en affirmant la détermination des Juifs de New York à résister aux menaces et à la propagande.