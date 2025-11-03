Ariel Admoni : "Al Jazeera est le cheval de Troie médiatique du Qatar"

Sur i24NEWS, Ariel Admoni, expert du Qatar à l’Institut de Jérusalem pour la Stratégie et la Sécurité, a livré une analyse sans concession du rôle d’Al Jazeera, la chaîne phare de Doha, qu’il décrit comme un instrument d’influence et de propagande islamiste au service de la diplomatie qatarie.

Selon lui, le Qatar a réussi son pari : devenir la référence médiatique du monde arabe, de Chypre à Londres, pour tout ce qui concerne Gaza et le Proche-Orient. « Al Jazeera est devenue un canal d’information légitime, cité dans les universités, tout en servant les intérêts du Hamas et du Qatar », explique-t-il. En soutenant le Hamas, la chaîne a obtenu des exclusivités et replacé Doha au centre du jeu régional — tout en continuant à soutenir le terrorisme, parfois à visage découvert.

Admoni va plus loin : « Al Jazeera est le cheval de Troie médiatique de l’islamisme, sélectionnant les informations selon l’agenda des Frères musulmans. » Il dénonce une couverture biaisée, « anti-israélienne et anti-américaine », qui a parfois publié les noms de soldats de Tsahal pour les exposer à des poursuites internationales.

Face à cette influence, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite se montrent méfiants. Malgré quelques rapprochements récents, notamment un projet de coproduction entre Riyad et Doha, Al Jazeera continue d’attaquer les régimes arabes modérés, souligne Admoni. Pour lui, le Qatar reste fidèle à sa stratégie : utiliser les médias pour s’imposer comme le porte-voix du monde islamiste, tout en se dissimulant derrière la liberté d’expression.