Ariel Kahana : "Le Hamas détruit le cessez-le-feu"

Invité du Prime ce mercredi soir sur i24NEWS, le correspondant diplomatique d’Israel Hayom, Ariel Kahana, a dressé un constat sévère sur la situation actuelle à Gaza et les tensions croissantes autour du plan de paix de Donald Trump. Selon lui, “le Hamas enfreint le cessez-le-feu”, attaquant les soldats israéliens et refusant toujours de libérer les otages pourtant promis “72 heures après” l’entrée en vigueur de la trêve. “Plus d’une semaine s’est écoulée, et le Hamas continue de renforcer ses infrastructures terroristes”, a-t-il dénoncé.

Ariel Kahana estime que cette attitude “va à l’encontre du plan de Trump”, dont l’objectif déclaré reste la paix au Proche-Orient. Il déplore aussi la contrainte imposée à Israël “de devoir demander l’autorisation des Américains pour chaque réaction militaire”, une situation qu’il juge “mauvaise pour Israël, pour Trump et pour la paix elle-même”.

Le journaliste évoque en outre la difficulté à mettre en place la force internationale de sécurité (ISF) prévue par le plan : “Beaucoup d’États, dont la Turquie, refusent d’y participer. Et le Hamas exploite ce délai à son avantage.”

Tout en saluant Donald Trump comme “le président le plus pro-israélien depuis des décennies”, Kahana prévient : la situation actuelle “éloigne la paix”. Il appelle le président américain, à son retour d’Asie, à “reconsidérer sa stratégie” pour éviter que “l’écart entre les intérêts américains et israéliens ne se creuse davantage”.