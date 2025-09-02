Arno Klarsfeld appelle Emmanuel Macron à dénoncer l’islam radical et à soutenir Israël

Articles recommandés -

Arno Klarsfeld, avocat et fils des célèbres chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld, a vivement réagi à la posture diplomatique d’Emmanuel Macron à l’égard d’Israël. Dans une intervention sur i24NEWS et dans une lettre adressée au président français, il dénonce une « coalition diplomatique » menée par la France contre l’État hébreu et avertit : accuser Israël de « barbarie » ou laisser planer l’idée d’un « génocide » alimente mécaniquement l’antisémitisme en France.

Arno Klarsfeld rappelle que la majorité des Juifs français soutiennent Israël face au Hamas, au Hezbollah et à l’Iran, qui ont pour objectif affiché la destruction de l’État juif. Selon lui, la pression exercée par Paris devrait se tourner non pas contre Israël, mais contre le Hamas : « Chaque jour, le président de la République devrait leur demander pourquoi ils affament volontairement leur population, refusent de libérer les otages et continuent à tuer. »

Dans la lettre qu’il a rendue publique, Arno Klarsfeld propose à Emmanuel Macron un geste symbolique fort : planter un arbre en mémoire d’Ilan Halimi, victime d’un crime antisémite en 2006. Mais ce geste, insiste-t-il, doit s’accompagner d’une dénonciation claire de l’islam radical et de ceux qui le soutiennent, responsables selon lui du départ massif des Juifs des banlieues françaises. Il appelle aussi à des mesures concrètes : inclure des entretiens sur la vision des Juifs dans les procédures d’asile et de titres de séjour, et garantir une représentation équilibrée dans les médias publics grâce à l’ARCOM. « C’était court, respectueux, mais sincère », conclut-il dans sa lettre.