Arno Klarsfeld : "Le déni de la Shoah progresse chez les ennemis d’Israël"

Invité mardi soir dans La Grande Édition à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, Arno Klarsfeld a livré une intervention sur la résurgence du négationnisme et de l’antisémitisme, 80 ans après la découverte des camps nazis.

Interrogé sur le sens de cette journée de mémoire à une époque marquée par un déni croissant de la Shoah, Arno Klarsfeld a répondu sans ambiguïté : « Oui, le déni progresse, notamment chez les ennemis d’Israël ». Pour lui, la commémoration reste plus que jamais nécessaire, non comme un rituel figé, mais comme un rappel des menaces actuelles. Il a appelé à l’unité du peuple juif, en Israël comme dans la diaspora, face à des dangers qu’il juge à la fois internes et externes, citant explicitement la menace iranienne.

L’avocat est également revenu sur une enquête révélant que 78 % des enseignants européens ont été confrontés à au moins un incident antisémite en classe. Un chiffre alarmant, qu’il explique par la persistance d’une haine ancienne jamais éradiquée. « Pendant un temps, l’ampleur de la Shoah a freiné les passions antisémites. Mais ces passions n’ont jamais disparu », a-t-il affirmé.

Arno Klarsfeld a établi un parallèle brutal entre les crimes du passé et les violences contemporaines. Il a évoqué les massacres du 7 octobre en Israël comme une réactivation de méthodes barbares rappelant les pogroms et les crimes antijuifs d’Europe de l’Est. « C’est toujours la même haine anti-juive », a-t-il insisté.

Citant un enseignement transmis par son père, le célèbre chasseur de nazis Serge Klarsfeld, il a conclu sur une note à la fois lucide et déterminée : chaque génération juive doit affronter de nouveaux défis. Face à cette réalité, le message est clair : mémoire, vigilance et unité restent les seuls remparts durables contre le retour de la barbarie.