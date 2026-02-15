Arno Klarsfeld : "Mon père et moi sommes reconnaissants envers Marine Le Pen"

Invité sur i24NEWS, Arno Klarsfeld a assumé sa présence à Hénin-Beaumont aux côtés de Marine Le Pen lors d’un hommage vendredi à Ilan Halimi, malgré les interrogations que ce choix peut susciter au sein d’une partie de la communauté juive. Pour l’avocat, il faut « se réjouir » de l’évolution du Rassemblement National sous l’égide de sa dirigeante. « Qu’un parti issu de l’extrême droite se fasse aujourd’hui le protecteur des Juifs, honore la mémoire de la Shoah et comprenne les difficultés d’Israël, c’est une victoire contre l’antisémitisme », a-t-il affirmé, se disant reconnaissant, tout comme son père, envers Marine Le Pen.

Arno Klarsfeld a souligné que l’initiative d’honorer la mémoire d’Ilan Halimi dans une ville « où il n’y a pas un seul Juif » constituait un geste fort. Il a rappelé que son père, Serge Klarsfeld, était présent à l’Élysée pour la plantation d’un arbre en hommage au jeune homme assassiné, et qu’il voyait dans ces initiatives, quelles que soient leurs couleurs politiques, un motif de satisfaction.

Interrogé sur la situation actuelle en France, l’avocat a estimé que la population française n’est « pas antisémite », reprenant l’analyse de son père sur la période de l’Occupation. Selon lui, le danger vient aujourd’hui d’« une minorité agissante », qu’il identifie comme les islamistes et leurs soutiens, accusés de gangrener une partie de la jeunesse par leur propagande.

Pour Arno Klarsfeld, la lutte contre l’antisémitisme passe par le rassemblement le plus large possible autour de la mémoire et des valeurs républicaines, au-delà des clivages partisans.