Arno Klarsfeld pris pour cible : "On banalise la Shoah"

Invité dimanche soir sur i24NEWS, l’avocat Olivier Pardo est longuement revenu sur la polémique visant Arno Klarsfeld, après ses propos tenus sur CNews à propos des OQTF. Selon lui, la controverse relève d’une instrumentalisation politique délibérée, nourrie par une lecture tronquée et malveillante de l’analyse juridique formulée par l’ancien magistrat.

Olivier Pardo rappelle d’abord le contexte. Arno Klarsfeld, fin connaisseur du droit et de la politique américains, formé notamment à New York et à Los Angeles, a livré une réflexion nuancée sur les limites et les risques des arrestations de masse, des rafles administratives et de leur efficacité. Il a également souligné que l’inaction de l’État face à certains OQTF auteurs de crimes graves posait elle aussi un problème majeur. Cette analyse s’inscrivait dans un débat déclenché par le viol présumé d’une femme de 90 ans par un individu sous OQTF.

Pour Olivier Pardo, tout bascule lorsque le mot « rafle » est isolé de son contexte. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, saisit alors le procureur de la République, sans tenir compte de la mise en garde explicite formulée par Arno Klarsfeld sur le caractère problématique de telles pratiques. « Il ne faut pas s’y tromper », insiste l’avocat : si Arno Klarsfeld est attaqué, c’est parce qu’il porte un nom emblématique.

Fils de Serge et Beate Klarsfeld, figures majeures de la lutte contre l’oubli de la Shoah, Arno Klarsfeld est, selon Olivier Pardo, devenu une cible précisément en raison de cet héritage, de son combat contre l’antisémitisme et de son soutien affirmé à Israël. Il dénonce une vague de messages d’une extrême violence, assimilant de manière abjecte la politique migratoire à la déportation des Juifs pendant la Shoah.

L’avocat fustige une tentative d’appropriation de la mémoire de la Shoah par une partie de la gauche radicale, qu’il juge moralement inacceptable. Face à cette dérive, plusieurs plaintes sont en cours de dépôt. Olivier Pardo avertit enfin que toute nouvelle attaque contre Arno Klarsfeld fera l’objet de poursuites judiciaires.