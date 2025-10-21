Arthur Essebag : "Mon humanité n’a pas de drapeau"

L’animateur y raconte son lien viscéral avec Israël, la blessure du 7 octobre, et son refus des silences et des amalgames.

i24NEWS
i24NEWS
4 min
4 min
Arthur Essebag, dans le Grand Oral, sur i24NEWS
Arthur Essebag, dans le Grand Oral, sur i24NEWSScreenshot/ i24NEWS

Arthur Essebag, plus connu sous le nom d’Arthur, s’est livré ce mardi soir à Michaël Darmon dans un Grand Oral aussi intime que bouleversant. Animateur, producteur et désormais auteur du livre « J’ai perdu un bédouin dans Paris » (Grasset), Arthur s’y dévoile sans fard : un homme ébranlé par le 7 octobre, habité par la mémoire, la fidélité et un profond attachement à Israël et à la France.

Video poster
Le Grand Oral d'Arthur par Michaël Darmon | 21/10/2025

Dès les premières minutes, Arthur raconte l’origine de ce titre singulier : ce « bédouin » qu’il avait fait venir à Paris — membre arabe israélien d’une famille d’otages — et qu’il a « perdu » dans la capitale. Une anecdote qui, au-delà du sourire, symbolise pour lui l’universalisme juif : « En Israël, un otage reste un otage, qu’il soit juif, musulman ou chrétien. »

L’artiste, qui s’est longtemps tenu à distance de la politique, raconte comment le 7 octobre l’a transformé. Ce jour-là, dit-il, « on a frappé au cœur d’Israël, donc au cœur de tous les Juifs du monde ». Ce choc, il l’a vécu comme une onde sismique, suivie d’un profond silence : celui de certains amis, de certaines consciences, d’un monde médiatique parfois frileux. « On ne peut pas aimer Israël seulement quand il fait des bonnes séries », lance-t-il, évoquant ce jour où, à Cannes, il refusa d’aller chercher son prix de producteur de l’année après l’attaque du Hamas. Avec émotion et lucidité, Arthur confie aussi sa déception vis-à-vis du président Macron, absent de la marche contre l’antisémitisme : « Dire qu’y aller aurait abîmé la cohésion nationale, c’est incompréhensible. » Pourtant, il continue d’affirmer : « La France n’est pas antisémite. Elle m’a tout donné. » Son sionisme, explique-t-il, « n’est pas politique » mais charnel : celui des couchers de soleil sur la mer, des pierres de Jérusalem et du mysticisme d’Ein Gedi. Et surtout, celui d’une empathie sans frontière : « On peut aimer Israël et ne pas être d’accord avec son gouvernement ; on peut aimer les Palestiniens et haïr le Hamas. » Optimiste malgré tout, Arthur voit dans les accords d’Abraham et les gestes d’ouverture de pays arabes comme l’Indonésie « l’avenir du Moyen-Orient ». Et il conclut avec cette phrase qui résume sa philosophie : « L’empathie n’a pas de drapeau. Un enfant qui meurt, c’est toujours un mort de trop. »

Un témoignage fort, humaniste et vibrant, signé d’un homme qui, après avoir fait rire la France, nous rappelle aujourd’hui que l’engagement et la compassion sont aussi une forme de lumière.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires