Assita Kanko: "Le Hamas n’est pas qu’une menace pour Israël"

Invitée ce mardi soir dans Le Prime, l’eurodéputée belge Assita Kanko, membre du groupe des Conservateurs et Réformistes européens, a livré un message fort de soutien à Israël et d’alerte à l’Europe. En visite dans le pays, elle s’est rendue sur le site du festival Nova et a rencontré des rescapés et des otages libérés, évoquant « une souffrance qui ne s’arrête pas » depuis le 7 octobre.

Face à la montée de l’antisémitisme en Europe, Assita Kanko dénonce une haine « nourrie par la désinformation et la lâcheté politique ». Elle décrit une réalité inquiétante : des familles juives qui n’osent plus afficher leur identité, des écoles sous surveillance, et une peur devenue quotidienne.

L’eurodéputée met également en garde contre le financement indirect du Hamas par « l’argent du contribuable européen », appelant l’Union européenne à rompre toute complaisance : « Il faut tourner la page du terrorisme et ne plus être naïf face à lui. »

Enfin, Assita Kanko déplore un manque de courage politique au sein de l’Europe : « Il y a trop d’énergie utilisée pour faire pression sur ceux qui font preuve de courage. »

Son message, empreint de gravité et de lucidité, sonne comme un appel à la responsabilité morale et politique du Vieux Continent face à la menace islamiste et à la montée de la haine.