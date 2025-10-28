Assita Kanko: "Le Hamas n’est pas qu’une menace pour Israël"

Elle appelle l’Europe à ouvrir les yeux, à cesser toute naïveté et à faire preuve de courage politique face à la montée de la haine et à l’infiltration islamiste.

Assita Kanko
Assita KankoScreenshot/ i24NEWS

Invitée ce mardi soir dans Le Prime, l’eurodéputée belge Assita Kanko, membre du groupe des Conservateurs et Réformistes européens, a livré un message fort de soutien à Israël et d’alerte à l’Europe. En visite dans le pays, elle s’est rendue sur le site du festival Nova et a rencontré des rescapés et des otages libérés, évoquant « une souffrance qui ne s’arrête pas » depuis le 7 octobre.

Face à la montée de l’antisémitisme en Europe, Assita Kanko dénonce une haine « nourrie par la désinformation et la lâcheté politique ». Elle décrit une réalité inquiétante : des familles juives qui n’osent plus afficher leur identité, des écoles sous surveillance, et une peur devenue quotidienne.

Une députée européenne belge venue soutenir Israël

L’eurodéputée met également en garde contre le financement indirect du Hamas par « l’argent du contribuable européen », appelant l’Union européenne à rompre toute complaisance : « Il faut tourner la page du terrorisme et ne plus être naïf face à lui. »

Enfin, Assita Kanko déplore un manque de courage politique au sein de l’Europe : « Il y a trop d’énergie utilisée pour faire pression sur ceux qui font preuve de courage. »

Son message, empreint de gravité et de lucidité, sonne comme un appel à la responsabilité morale et politique du Vieux Continent face à la menace islamiste et à la montée de la haine.

