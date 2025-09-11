"Au pied des tours" : le récit de Mikael Benfredj, témoin direct du 11 septembre

Articles recommandés -

Le 11 septembre 2001, Mikael Benfredj n’avait que 19 ans. Ce matin-là, jeune stagiaire en finance chez Merrill Lynch, il se rendait à son bureau situé juste derrière le World Trade Center, à New York. Quelques minutes avant 9h, alors qu’il s’apprêtait à traverser la rue pour entrer dans les tours, il entend un avion. En levant les yeux, il voit l’appareil s’écraser dans l’une des tours jumelles. Au départ, la confusion règne : accident ou attaque ? Mais trente minutes plus tard, le second impact vient balayer toute hésitation. C’est la panique. Il faut fuir.

Vingt-quatre ans plus tard, Mikael Benfredj raconte ce moment dans un livre bouleversant, "Au pied des tours", publié aux éditions Écrins. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il a rassemblé ses souvenirs personnels, des textes écrits à l’époque pour sa famille et ses amis, ainsi que des témoignages de proches. Le résultat : un récit où se mêlent mémoire intime et mémoire collective.

Ce livre n’est pas seulement l’histoire d’une tragédie. C’est aussi le témoignage d’un jeune homme propulsé dans une nouvelle ère, celle du terrorisme mondial. Benfredj souhaite transmettre aux jeunes générations, parfois éloignées de ces événements, la portée de ce basculement. « Chacun a son 11 septembre, explique-t-il. Pour certains, c’est le Bataclan, pour d’autres, le 7 octobre en Israël. » Ce drame l’a profondément marqué : la peur, la méfiance, la perte d’insouciance. Mais aussi une réflexion sur la fragilité de la vie et l’importance de profiter de chaque instant. Avec ce livre, Mikael Benfredj redonne chair à un souvenir collectif qui, plus de deux décennies après, continue de hanter notre monde et de façonner notre rapport à la liberté et à la sécurité.