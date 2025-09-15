Aurore Bergé ouvre la voie à la reconnaissance de l’expulsion des Juifs du monde arabe

Articles recommandés -

Maître David Dahan, fondateur de l’Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes, s’est félicité lundi sur i24NEWS d’une « première victoire » dans la lutte pour la reconnaissance officielle de l’expulsion des Juifs de plusieurs pays du monde arabo-musulman.

La ministre française Aurore Bergé s’est engagée à lancer des travaux en ce sens, répondant à une question du député Joseph Rivière. Celui-ci a également demandé que ces événements soient enseignés dans les écoles, au même titre que d’autres épisodes de persécution.

Pour Maître Dahan, cette avancée marque une étape symbolique dans un combat mené depuis un an et demi : « Nous sommes ravis de cette première victoire. » Il rappelle toutefois que la France avait déjà engagé des travaux similaires dans les années 1970. En 1972, une commission sénatoriale, dirigée par l’ancien sénateur Alain Poher, avait reconnu l’exil forcé et l’épuration ethnique subis par les Juifs en Syrie, en Égypte et en Irak.

Interrogé sur le retard pris par cette reconnaissance, Dahan explique que, pendant longtemps, les Juifs séfarades et mizrahim ont eu du mal à exprimer leur histoire, notamment en raison du poids de la mémoire de la Shoah, qui concernait majoritairement les Juifs ashkénazes. « Nous sommes aujourd’hui Français et fiers de l’être. Pendant longtemps, nous avons choisi de ne pas accentuer ce combat, mais les derniers événements nous y obligent », souligne-t-il. Et de conclure : « Le plus grand pourvoyeur du sionisme, ce sont finalement les nationalistes arabes. Ils ont tout fait pour nous chasser, et aujourd’hui, ils nous le reprochent. » Cette reconnaissance, espère-t-il, permettra de rétablir une vérité historique trop longtemps ignorée.