Avant 1979, l’Iran et les Juifs : une histoire ancienne brisée par la révolution islamique

L’historien Fabrice d’Almeida a rappelé, sur le plateau de "Regards croisés" ce dimanche soir sur i24NEWS, que la relation entre l’Iran, les Juifs et Israël s’inscrit dans une profondeur historique rarement évoquée dans le débat contemporain. Bien avant l’islam, bien avant même l’Empire perse, cette relation remonte au VIᵉ siècle avant notre ère, à l’époque de la captivité de Babylone. Une partie du peuple juif, exilé en Mésopotamie, s’installe alors durablement en Perse. De là naît l’une des plus anciennes communautés juives diasporiques du Moyen-Orient.

Cette présence juive en Iran traverse les siècles, les empires et les conquêtes religieuses. Jusqu’en 1979, elle demeure globalement stable, parfois florissante. Sous la dynastie des Pahlavi, notamment sous Reza Shah puis Mohammad Reza Shah, les conditions de vie des Juifs d’Iran s’améliorent sensiblement. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’Iran joue même un rôle crucial dans l’accueil et le sauvetage de Juifs européens fuyant le nazisme.

Sur le plan diplomatique, l’Iran du Shah adopte une position pragmatique vis-à-vis d’Israël. S’il ne reconnaît pas immédiatement l’État hébreu en 1948 et se montre réservé pour ne pas heurter les États sunnites de la région, il développe très tôt des relations concrètes avec Israël. Dès les années 1950, des coopérations existent dans les domaines militaire, sécuritaire et du renseignement, notamment dans le cadre de l’alignement stratégique de Téhéran sur les États-Unis.

La rupture de 1979 marque un basculement radical. Avec l’arrivée de l’ayatollah Khomeini, il ne s’agit plus d’un simple changement de régime, mais d’une transformation idéologique profonde. Khomeini érige Israël et les Juifs en « ennemi absolu », non seulement dans une logique pro-palestinienne, mais surtout comme outil de mobilisation du monde musulman. En désignant Israël comme adversaire central, le nouveau régime cherche à dépasser les clivages entre sunnites et chiites et à fédérer l’islam autour d’un combat commun.

Selon Fabrice d’Almeida, cette hostilité doctrinale devient l’un des piliers fondateurs de la République islamique, rompant brutalement avec des siècles de coexistence et plusieurs décennies de pragmatisme stratégique.