Avi Ohana : "Mon fils a survécu à l’enfer avec héroïsme"

Dans un entretien exclusif ce mercredi soir dans Le Prime sur i24NEWS, Avi Ohana, le père de Yossef-Haïm Ohana, ancien otage du Hamas libéré après 738 jours de captivité à Gaza, a livré un témoignage empreint de foi, d’amour et de gratitude.

« Mon fils a survécu à l’enfer avec héroïsme. Il soutenait les autres otages, les encourageait, leur parlait de foi », confie-t-il. Le père raconte comment Yossef-Haïm, jeune soldat de l’unité Givati, a fait preuve d’un courage exemplaire, sauvant des vies le 7 octobre avant d’être capturé. « Il aurait pu fuir, mais il s’est dévoué pour tout le monde », dit-il.

Avi Ohana évoque aussi la force spirituelle qui a permis à son fils de tenir : « Même dans les tunnels, il parlait de foi. Il a grandi dans une maison religieuse, et cette foi l’a sauvé. » À sa libération, Yossef-Haïm lui a simplement dit : “Papa, c’est fini. On ne se quittera plus jamais.” Le père a également adressé un message vibrant à la communauté juive de France, qu’il a rencontrée en mai dernier : « J’ai découvert une communauté unie, aimante et pleine de prière. » Il a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui ont prié pour les otages, concluant dans un souffle : « Continuons à être unis. C’est cet amour qui nous mènera à la rédemption d’Israël. » Un témoignage d’émotion, de foi et d’espérance — celui d’un père qui remercie Dieu pour un miracle.