Avi Pazner : "avec Trump, Israël reste un allié privilégié, mais jamais à l’abri d’une surprise"

Invité jeudi soir de La Grande Édition, l’ancien ambassadeur d’Israël en France et ancien conseiller à l’ambassade israélienne à Washington, Avi Pazner, a livré une analyse de la relation entre Donald Trump et Israël, qu’il qualifie d’alliance solide, mais fondamentalement marquée par l’imprévisibilité du président américain.

Pour Avi Pazner, Israël n’est ni un vassal ni un simple exécutant de la politique américaine. « Israël est un allié des États-Unis », rappelle-t-il, soulignant que Donald Trump raisonne avant tout en termes d’alliances régionales. Dans cette logique, Israël occupe, selon lui, « le premier rang », comme Trump l’a lui-même affirmé devant la Knesset en rappelant que les deux pays ont « combattu ensemble ».

L’ancien diplomate tempère toutefois toute vision idéalisée de cette relation. « Avec Donald Trump, on ne sait jamais où l’on est », prévient-il, citant en exemple le dossier du Groenland, passé en quelques jours de la menace à l’apaisement. Cette imprévisibilité impose, selon lui, une vigilance constante à Jérusalem, afin d’éviter toute friction inutile avec un président réputé pour ses réactions impulsives.

Avi Pazner rappelle que des tensions ont déjà existé, notamment lors du cessez-le-feu avec l’Iran, lorsque Trump avait publiquement exprimé sa colère contre Benjamin Netanyahou après une frappe israélienne de dernière minute. « Des incidents, il y en aura encore », estime-t-il, tout en soulignant la capacité du Premier ministre israélien à « gérer » la relation avec Trump.

L’ancien ambassadeur insiste également sur la dimension historique de certaines décisions américaines, en particulier la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et le transfert de l’ambassade américaine. Des choix qu’il juge fondateurs et durables, citant le fait que plusieurs pays ont depuis suivi l’exemple américain.

Enfin, Avi Pazner décrit la vision trumpienne du Moyen-Orient comme un mélange de pacification, d’économie et de rapports de force. « Trump dit détester les guerres, mais chez lui, diplomatie, business et relations personnelles se confondent », conclut-il, rappelant que cette combinaison rend le président américain à la fois puissant… et imprévisible.