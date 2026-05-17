Avi Pazner : "L’Iran ne cèdera rien sans menace militaire réelle"

Pour Avi Pazner, les discussions engagées entre Washington et Téhéran tournent à vide. Invité sur i24NEWS, l’ancien diplomate israélien a dressé un constat sans détour : après plusieurs semaines de négociations, « le résultat est absolument zéro ».

Selon lui, Donald Trump découvre désormais ce qu’Israël répète depuis longtemps : l’Iran ne négocie sérieusement que sous contrainte. « Les Iraniens n’ont fait aucune concession », insiste Avi Pazner, convaincu que la Maison-Blanche a cru, à tort, pouvoir obtenir des avancées par la seule voie diplomatique.

À ses yeux, l’erreur stratégique américaine aura été de dissocier négociations et pression militaire. Israël plaidait au contraire pour des discussions menées alors même que la pression sur le régime iranien continuait de s’intensifier. Sans menace crédible d’une reprise des hostilités, estime-t-il, Téhéran n’abandonnera ni ses ambitions nucléaires ni ses leviers d’influence régionaux.

L’ancien ambassadeur replace cette impasse dans un contexte plus large : celui d’un Moyen-Orient toujours dominé, selon lui, par la menace iranienne. Certes, le Hezbollah demeure un adversaire dangereux. Mais pour Avi Pazner, la priorité stratégique reste clairement Téhéran. « Le Hezbollah n’est pas une menace existentielle », affirme-t-il, tout en regrettant les fortes restrictions imposées à Israël au Liban « à la demande des États-Unis ». Depuis le cessez-le-feu, souligne-t-il, Israël continuerait de payer « un prix très lourd » sans disposer d’une totale liberté d’action.

Autre sujet d’inquiétude : la Chine. Pékin, observe-t-il, a profondément modifié son positionnement depuis le 7 octobre 2023. Longtemps pragmatiques, les relations sino-israéliennes se seraient nettement refroidies au fil du conflit régional. « La Chine a choisi son camp », tranche Avi Pazner, rappelant l’alignement stratégique croissant entre Pékin et Téhéran.

Pour Israël, le défi dépasse désormais le seul front militaire : il s’agit aussi d’affronter une recomposition géopolitique mondiale de plus en plus défavorable.