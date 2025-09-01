Avi Pazner : "le refus de visas américains pour les Palestiniens est une gifle diplomatique"

Articles recommandés -

L’ancien diplomate israélien Avi Pazner a analysé sur i24NEWS la décision de l’administration américaine d’interdire l’entrée aux États-Unis aux détenteurs de passeports palestiniens, y compris dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Une mesure qu’il qualifie de « pro-israélienne » et qui vise, selon lui, à empêcher une démonstration diplomatique autour d’une délégation palestinienne conduite par Mahmoud Abbas. « Washington a voulu éviter le spectacle d’une reconnaissance unilatérale de l’État palestinien sous les applaudissements des délégations », explique-t-il.

Avi Pazner rappelle qu’une telle restriction n’avait pas été appliquée depuis quarante ans, lorsque Yasser Arafat était encore considéré comme chef d’une organisation terroriste. « Depuis, les Palestiniens recevaient toujours leur visa. Cette année, exceptionnellement, ils ne pourront pas venir à New York », souligne-t-il.

Interrogé sur le risque d’isolement d’Israël, il balaie cette crainte : « Israël n’est pas seul avec les États-Unis. D’autres pays comme l’Italie, la Pologne ou la Hongrie refusent eux aussi une reconnaissance unilatérale. » Il note cependant que 146 États reconnaissent déjà la Palestine, et que la nouveauté réside dans l’attitude de pays comme la France, l’Australie ou le Canada. Pour lui, il s’agit avant tout d’un soutien visible de Washington à Israël : « Les États-Unis ont voulu montrer qu’ils se tenaient derrière Israël face à cette menace diplomatique. » Cette décision, conclut-il, constitue « une gifle diplomatique à l’Autorité palestinienne », sans lien direct avec le dossier militaire de Gaza.