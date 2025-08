Avishaï David : "Mon fils Evyatar est un squelette, torturé dans un tunnel"

Articles recommandés -

Avishaï David, père d’Evyatar David, otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023, s’est livré dimanche soir dans un témoignage bouleversant sur Le Prime d’i24NEWS. Après la diffusion d’une vidéo montrant son fils dans un état de maigreur extrême, il confie : « C’est atroce, choquant, il est un squelette, comme s’il allait mourir à chaque instant. » Ces images, qui rappellent « des choses terribles du passé », ont pénétré Avishaï « jusqu’aux os ». Paramédical de profession, il décrit son fils, autrefois fort et musclé, réduit à un état « inconcevable », presque incapable de parler, torturé dans un tunnel d’un mètre de large, sans nourriture ni eau.

« C’est intolérable que des hommes fassent cela à d’autres hommes à notre époque », s’indigne-t-il, le cœur brisé. Avishaï a choisi de regarder ces vidéos, contrairement à une partie de sa famille, pour « se relier » à Evyatar, lui envoyant des « bonnes ondes » dans une tentative désespérée de communication. « On ne dort plus, on n’arrive plus à vivre », confesse-t-il, soulignant l’urgence vitale : « Il faut le faire sortir, maintenant ! » Ce cri du cœur reflète l’angoisse d’une famille impuissante face à l’horreur. Après 667 jours de captivité, Avishaï implore une action immédiate pour sauver son fils et les autres otages.