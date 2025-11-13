Avner Cohen : le récit inédit d'un ancien commandant qui a identifié les victimes du 7 octobre

Dans une intervention bouleversante, Avner Cohen, ancien commandant du camp Shura, est revenu dans l'émission Défense sur les heures les plus sombres du 7 octobre et sur l’immense travail d’identification mené par ses équipes. Auteur du livre Mirei Shura Latkouma (“Du camp Shura au relèvement”), Avner Cohen raconte comment les images de cette journée tragique le hantent encore : “Elles me ramènent immédiatement à cette période très lourde, très complexe, où policiers, soldats, médecins légistes, religieux et laïcs ont travaillé ensemble pour identifier les victimes du massacre.”

L’ancien officier rappelle un fait saisissant : alors que d'autres pays peinent à identifier une partie significative des victimes d’attentats majeurs — 60 % seulement en Irak, à peine plus après le 11 septembre aux États-Unis — Israël a atteint 99 % d’identifications en quelques semaines. Une prouesse qu’il attribue à une mobilisation nationale sans précédent : “À Shura, tout le monde travaillait ensemble pour une seule mission : ramener chaque victime à sa famille. Nulle part ailleurs une telle détermination n’existe.”

Avner Cohen insiste sur le caractère sacré de cette mission, qu’il qualifie d’obligation morale envers “la nation entière”. Y compris pour les citoyens étrangers : “Même ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d’Israël ont été traités comme les nôtres. Nous ne renonçons jamais à retrouver la dernière victime.”

Interrogé sur la rédaction de son ouvrage, il reconnaît un dilemme : écrire à la première personne ou s’effacer. Finalement, il a choisi la transparence : relire ses notes, vérifier chaque détail, faire relire son texte par des dizaines de témoins. “Ce livre doit entrer dans l’histoire d’Israël. Il doit être aussi précis que possible.”

Enfin, Avner Cohen a livré un témoignage glaçant sur l’ampleur des atrocités du 7 octobre. Dès les premières heures, il avait pressenti l’horreur : “Ils ne savent tuer qu’avec une cruauté extrême.” Et d’ajouter, faisant un parallèle historique lourd : “Ce que nous voyons aujourd’hui dans le monde rappelle les heures sombres qui ont précédé la Nuit de cristal.”

Un avertissement sans détour sur la violence terroriste, mais aussi un hommage solennel à la résilience d’Israël.