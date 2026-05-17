Barcelone : polémique autour d’une initiative municipale de soutien aux villes palestiniennes

La mairie de Barcelone se retrouve au cœur d’une polémique liée à son engagement pro-palestinien. Selon une communication interne ayant fuité dans la presse, les fonctionnaires municipaux seraient encouragés à collaborer avec des villes palestiniennes dans le cadre d’un dispositif de solidarité citoyenne baptisé le « 11e arrondissement ».

Ce concept existe déjà à Barcelone. Il ne désigne pas un quartier réel, mais un espace symbolique permettant à la ville de soutenir des territoires ou des populations en difficulté. Jusqu’ici, il s’agissait d’un outil de coopération internationale et de mobilisation civique. Mais la nouvelle orientation prise par la municipalité suscite de vives critiques : ce « 11e arrondissement » serait désormais consacré exclusivement aux villes palestiniennes.

Plus sensible encore, les employés municipaux pourraient y consacrer jusqu’à quatre heures par mois sur leur temps de travail. La circulaire évoque la possibilité pour les agents de mettre à disposition leurs compétences, leurs connaissances et leur implication afin de coopérer avec des municipalités palestiniennes.

Pour l’opposition, cette décision pose un problème politique et financier. Elle estime que les contribuables barcelonais se retrouveraient à financer, sans avoir été consultés, du temps de travail municipal consacré à une cause internationale hautement sensible. En clair, les fonctionnaires seraient payés par la collectivité pour participer à une initiative de solidarité orientée vers la Palestine.

Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu en Espagne, où plusieurs municipalités, et particulièrement Barcelone, ont adopté des positions très critiques envers Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Le maire socialiste Jaume Collboni est accusé par ses adversaires d’aller « toujours plus loin » dans le soutien institutionnel à la cause palestinienne.