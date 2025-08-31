Belgique : Fadila Maaroufi dénonce l’alliance entre islamisme et antisémitisme

Articles recommandés -

Invitée à réagir sur i24NEWS, Fadila Maaroufi, fondatrice de l’Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, a dressé un constat alarmant sur l’évolution de la situation en Belgique, et particulièrement à Molenbeek. Elle accuse certaines élues locales, comme Saliha Raïs, d’œuvrer depuis des années pour rendre les normes islamiques visibles dans l’espace public, notamment à travers la promotion du port du hijab à l’hôtel de ville et jusque dans les établissements scolaires. Elle cite également la candidature de Molenbeek au titre de capitale européenne de la culture 2030, portée par des militantes qu’elle rattache à la mouvance des Frères musulmans.

Selon Maroufi, cette stratégie vise à « ré-islamiser » la culture sous couvert de lutte contre les discriminations. Elle dénonce aussi un climat de censure, où toute critique est immédiatement taxée d’islamophobie, dissuadant de nombreux citoyens ou responsables politiques de s’exprimer. Les médias francophones belges, ajoute-t-elle, contribuent à ce biais en mettant en avant des figures voilées présentées comme symboles de réussite.

Au-delà de l’islamisme, Fadila Maaroufi met en garde contre une montée parallèle de l’antisémitisme, qu’elle considère intimement lié. Si ce phénomène existait déjà avant le 7 octobre, il s’est selon elle décomplexé depuis. Elle évoque des manifestations pro-Hamas à Bruxelles, où l’on a scandé « mort à Israël », et même l’agression d’une mère et de son enfant juifs à la gare du Midi. Pour Maaroufi, islamisme et antisémitisme avancent de pair, instrumentalisant le conflit israélo-palestinien comme « ciment » idéologique pour accélérer leur influence et imposer un projet global de califat.