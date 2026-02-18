Belgique : la circoncision rituelle menacée ? L’alerte de Boris Daune sur i24NEWS

Invité mercredi dans Les Décrypteurs sur i24NEWS, Boris Daune, connu sous le nom de « Bob Hasbara », a mis en garde contre ce qu’il considère comme une interdiction indirecte de la circoncision rituelle en Belgique.

Officiellement, aucune loi n’interdit la brit mila. Mais un procès visant trois mohalim de la région d’Anvers pourrait, selon lui, créer un précédent décisif. Les praticiens sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine. S’ils étaient condamnés, ils ne pourraient plus exercer. « De facto, cela signifierait la fin de la brit mila », a-t-il averti.

Le cœur du problème réside dans la volonté du ministre de la Santé d’imposer que la circoncision soit exclusivement un acte médical. Or, dans la tradition juive, elle est accomplie par un mohel, formé spécifiquement à ce rite religieux. En Belgique, très peu de médecins sont également mohalim. En rendant l’acte strictement médical, la pratique deviendrait pratiquement impossible pour la communauté juive.

Boris Daune a souligné que si les musulmans sont également concernés par le débat, la situation diffère : la circoncision y est souvent pratiquée à un âge plus avancé et déjà en milieu hospitalier. L’impact serait donc beaucoup plus lourd pour les Juifs.

Les représentants communautaires se disent ouverts à un encadrement sanitaire strict, comparable à celui imposé aux tatoueurs ou aux perceurs. Mais selon Daune, le ministère refuse toute solution intermédiaire.

Pour lui, l’enjeu dépasse la seule question technique : sans cadre légal clair, la Belgique pourrait devenir le premier pays européen à voir disparaître, dans les faits, un rite fondamental du judaïsme, sans l’avoir explicitement interdit.