Belgique : Viviane Teitelbaum défend une reconnaissance conditionnelle de l’État palestinien

La sénatrice belge Viviane Teitelbaum a réagi mardi à l’annonce de Bruxelles concernant la future reconnaissance d’un État palestinien. Selon elle, cette décision s’inscrit dans la volonté de promouvoir une solution à deux États, mais elle doit impérativement rester conditionnée. « La reconnaissance de la Palestine ne peut en aucun cas être perçue comme une récompense au terrorisme », a-t-elle martelé à i24NEWS.

Teitelbaum a rappelé que la Belgique exige, en contrepartie, la reconnaissance d’Israël par l’ensemble des pays arabes. Elle a précisé que la décision belge, qui doit être officialisée lors de l’Assemblée générale de l’ONU, ne prendra effet qu’après la libération de tous les otages israéliens et le démantèlement du Hamas. « C’est une reconnaissance soumise à condition », a-t-elle insisté, tout en soulignant la volonté de son pays de contribuer à l’effort humanitaire à Gaza.

La sénatrice a également mis en lumière la différence entre la démarche belge et celle de la France, qui entend reconnaître l’État palestinien sans condition. Pour elle, « la grande différence, c’est qu’il n’y a pas de prime au terrorisme ». Viviane Teitelbaum a dénoncé la montée de l’antisémitisme en Belgique depuis le 7 octobre, citant « l’apologie du terrorisme dans les rues de Bruxelles » et « des mises en scène violentes particulièrement choquantes ». Elle a conclu en affirmant que la décision du gouvernement visait aussi à « amplifier la lutte contre l’antisémitisme » et à replacer la question sécuritaire au cœur du processus de paix.