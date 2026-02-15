Ben Dror Yemini : “La fracture avec les orthodoxes est devenue intenable”

Après l’agression de deux soldates de Tsahal à Bnei Brak, en périphérie de Tel-Aviv, l’éditorialiste du Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini, analyse un épisode révélateur d’une crise plus profonde entre l’armée israélienne et une partie du public orthodoxe. Selon lui, l’incident s’inscrit dans le contexte explosif du débat sur l’exemption du service militaire pour les élèves des yeshivot.

Yemini rappelle qu’il y a quelques décennies, les ultra-orthodoxes représentaient une minorité marginale — environ 2,4 % des étudiants exemptés dans les années 1970. Aujourd’hui, ce taux avoisine les 20 %, une proportion qu’il juge « intenable » pour l’État. Il pointe une radicalisation croissante au sein de ce public, désormais parmi les plus à droite du spectre politique israélien. Toutefois, il souligne que ce n’est pas l’ensemble de la communauté qui adopte des positions extrêmes, mais qu’une minorité radicalisée exerce une influence disproportionnée.

Pour lui, la solution ne réside ni dans la répression ni dans l’emprisonnement massif des réfractaires, mais dans un levier économique : conditionner les aides publiques au respect des obligations civiques. « Vous ne servez pas ? Très bien. Mais il n’y aura plus de budget », résume-t-il en substance.

Interrogé sur les propos de Donald Trump pressant le président israélien Yitzhak Herzog de gracier Benjamin Netanyahou dans ses procès, Yemini parle d’une incompréhension du fonctionnement démocratique israélien. Selon lui, toute décision doit s’inscrire strictement dans le cadre légal, sans pression extérieure. Il estime qu’une intervention étrangère « n’aide en rien » et risque au contraire d’affaiblir l’État de droit.

Face à ces tensions internes et internationales, l’éditorialiste appelle à des compromis intelligents, tout en préservant les principes démocratiques fondamentaux d’Israël.

